Mưa lũ đặc biệt nguy hiểm, Cao Bằng kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó khẩn cấp

Ngày 7-10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa ký ban hành Công văn số 3137/UBND-KT chỉ đạo khẩn cấp ứng phó mưa lũ, ngập lụt đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn tỉnh này.

Công văn nêu rõ tình hình mưa lũ đặc biệt nguy hiểm, diễn biến rất nghiêm trọng và phức tạp.

Mực nước các sông chính (Bằng Giang, Gâm) đã vượt mức báo động 3 từ 0,11 - 0,65 m, dự kiến tiếp tục tăng rất nhanh, đỉnh lũ có thể cao hơn BĐ3 tới 1,5 - 2,0 m trong 6 - 24 giờ tới.

Nước sông Hiến lên nhanh, gây ngập lụt ở các vùng trũng tỉnh Cao Bằng. Ảnh: CTV

Nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối, khu dân cư, đô thị, cùng với đó là lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, lũ, ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Trước tình hình đặc biệt nguy hiểm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác di dời, sơ tán người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối, bờ suối, khe núi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Các xã cần ưu tiên sơ tán khẩn cấp gồm: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Lâm, Lý Bôn, Nam Quang, Hòa An, Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, Phục Hòa và các điểm nguy cơ cao khác.

Sở Xây dựng và Công an tỉnh được yêu cầu tiếp tục bố trí lực lượng thường trực tại các cầu, cống, ngầm tràn và các đoạn đường giao thông xung yếu, bị ngập lụt để kịp thời cắm biển cảnh báo, chốt chặn, phân luồng, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tiếp tục duy trì, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, ứng trực 24/24 để kịp thời hỗ trợ các địa phương khi có tình huống khẩn cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường và Công ty TNHH MTV Thủy nông Cao Bằng rà soát ngay các hồ chứa, đập dâng, hệ thống đê điều, kè bảo vệ bờ sông. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra tình trạng thân đập, cống và cửa van để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố có thể xảy ra do lũ lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu Sở Công Thương và Công ty Điện lực Cao Bằng chỉ đạo kiểm tra, bảo vệ an toàn các công trình điện, hệ thống truyền tải điện, trạm biến áp, và các khu vực kho tàng, bến bãi ven sông, suối, đảm bảo cung cấp điện ổn định và tuyệt đối an toàn cho người dân; chủ động cắt điện tại các khu vực bị ngập lụt.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình xây dựng, khu đô thị và các khu dân cư tập trung ven sông. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các công trình đang thi công, các công trình có kết cấu đất đá yếu, kém ổn định, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, thực hiện biện pháp gia cố, chằng chống và di dời vật tư, thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đáng chú ý, phải đảm bảo thông tin thông suốt, cảnh báo kịp thời: Các cơ quan truyền thông phát liên tục các bản tin khẩn, hướng dẫn người dân biện pháp phòng tránh, tự bảo vệ tính mạng và tài sản. Các địa phương thông tin trực tiếp đến từng hộ dân qua loa truyền thanh, mạng xã hội, tin nhắn… không để người dân thiếu thông tin cảnh báo.

UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn, huy động tối đa lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân và bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục diễn biến lũ và phát hành bản tin để cung cấp thông tin kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và Nhân dân toàn tỉnh tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.