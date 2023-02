Vụ khởi tố nữ tài xế không cứu người gặp tai nạn: Cơ quan công an nói gì?

Liên quan đến vụ việc VKSND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1992; ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng", trao đổi với Báo Người Lao Động, một cán bộ của Công an huyện Can Lộc khẳng định qua điều tra của công an xác định đủ điều kiện để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

"Quá trình điều tra, mặc dù bị can phủ nhận những hành vi của mình, cho rằng không biết nạn nhân có va chạm với xe của mình và ngã ra đường, sau đó dẫn tới nạn nhân bị chiếc xe khác chạy cùng chiều cán qua làm tử vong. Tuy nhiên, với các chứng cứ chúng tôi thu thập được thì đủ điều kiện để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật" - vị cán bộ công an nhấn mạnh.

Ảnh minh họa

Cũng theo cán bộ này, tài xế Nguyễn Thị Hằng dù biết xe máy của nạn nhân va chạm với ô tô của mình rồi ngã ra giữa đường nhưng do sợ hãi và thiếu lương tâm trong khi tham gia giao thông nên đã vô tình đẩy nạn nhân tới cái chết.

"Đáng lẽ nữ tài xế và những người đi cùng phải đưa nạn nhân vào lề đường, đồng thời trình báo sự việc cho cơ quan chức năng hoặc tìm các phương án hỗ trợ khác. Tuy nhiên, nữ tài xế đã bỏ mặc nạn nhân khiến họ tử vong do bị chiếc xe khác cán qua người sau đó là điều rất đáng lên án. Qua đây cảnh tỉnh cho chúng ta, những người hằng ngày tham gia giao thông cần phải có thái độ, cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người tới văn hóa tham gia giao thông" - vị này nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 22 giờ ngày 2-10-2022, Hằng điều khiển ô tô chở Vương Kim Trực (SN 1985) và Vương Đình Quang (SN 2003, cùng ngụ huyện Yên Thành) lưu thông qua địa phận huyện Can Lộc.

Khi đi tới Km 491+390, Quốc lộ 1, đoạn qua tổ dân phố10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hằng cho xe dừng bên đường bật các chế độ tín hiệu cảnh báo để xuống đi vệ sinh.

Lúc này, anh Nguyễn Công Ph. (SN 1991; ngụ thôn Lai Lâm, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe máy vô tình va chạm vào phía sau chiếc xe tải của Hằng.

Cú va chạm đã khiến anh Ph. ngã ra giữa đường, nằm trên làn xe cơ giới, sát với dải phân cách cứng. Tuy biết sự việc xảy ra nhưng Hằng vẫn bỏ mặc nạn nhân nằm giữa đường rồi lái xe rời khỏi hiện trường.

Đúng lúc này, xe tải đông lạnh mang BKS: 49C - 103.19 do Tưởng Văn Danh (ngụ tỉnh Quảng Bình) điều khiển chạy tới, do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ đã cán qua người của anh Ph khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tưởng Văn Danh, về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

