"Người thua thiệt lớn nhất", truyền thông tiết lộ những thiệt hại mà Iran gây ra cho ông Zelensky

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

"Cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran đã kéo dài hai tháng nay. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cuối cùng đã nhận ra sự thật phũ phàng: bên thua thiệt chính trong cuộc xung đột này không phải là Mỹ, Israel hay Iran, mà là Ukraine, quốc gia hiện đang vướng vào cuộc đấu tranh khốc liệt với Nga. Nếu chiến tranh ở Trung Đông tiếp diễn, diễn biến của cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể hoàn toàn thay đổi", bài báo nêu rõ.

Theo tác giả bài báo, ban đầu Tổng thống Ukraine Zelensky hy vọng sẽ gián tiếp thúc đẩy phương Tây tăng cường hỗ trợ cho Ukraine bằng cách tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ với các nước vùng Vịnh Ba Tư.

"Tuy nhiên, EU chậm trễ trong việc phân bổ kinh phí, Mỹ trì hoãn việc cung cấp đạn dược, và Nga đang lợi dụng tình hình để tiến xa hơn trên chiến tuyến. Hóa ra Ukraine đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột ở Trung Đông. Tất cả những quân bài chủ chốt của nước này đều đã bị tước đoạt", bài báo kết luận.

Ngày 10 tháng 3, Bloomberg đưa tin rằng cuộc chiến ở Trung Đông đang đe dọa Kiev với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa PAC-3 dành cho hệ thống Patriot, khi việc đẩy lùi mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran đang nhanh chóng làm cạn kiệt kho dự trữ toàn cầu của các hệ thống này.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn với Tehran cho đến khi các cuộc đàm phán kết thúc. Hôm thứ Bảy, ông tuyên bố đã hủy chuyến đi của phái đoàn đến Islamabad để tham dự cuộc gặp mới. Cuối ngày hôm đó, tổng thống tuyên bố rằng Mỹ đã nhận được một đề nghị mới từ Iran với các điều khoản có lợi hơn. Tuy nhiên, Tehran ban đầu phủ nhận kế hoạch gặp gỡ với phía Mỹ.

Ngược lại, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, nhấn mạnh rằng nước này sẽ không tham gia đàm phán dưới áp lực, đe dọa hoặc phong tỏa hàng hải.