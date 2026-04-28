Thủ lĩnh băng đảng Jalisco hàng đầu El Jardinero bị bắt ở Mexico

Flores là chỉ huy khu vực của CJNG, kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Mexico gồm Nayarit, Jalisco, Colima và Michoacn. Đây là tuyến huyết mạch để vận chuyển ma túy fentanyl, meth và cocaine sang Mỹ.

Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho việc bắt giữ El Jardinero

Với biệt danh “El Jardinero”, Flores bị cáo buộc điều hành các mạng lưới tống tiền, bắt cóc, buôn lậu vũ khí và chỉ huy các đội vũ trang “Grupo Elite” tấn công băng nhóm đối thủ lẫn lực lượng an ninh.

Flores nằm trong số những thủ lĩnh khu vực hàng đầu mà các nhà phân tích an ninh cho rằng có đủ năng lực để nắm quyền kiểm soát băng đảng sau cái chết của thủ lĩnh cấp cao. Hắn được coi là người kế nhiệm tiềm năng của Nemesio Oseguera, biệt danh "El Mencho", người đứng đầu CJNG. "El Mencho" đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch an ninh của quân đội Mexico vào tháng 2-2026, kết thúc 10 năm truy nã với mức thưởng 15 triệu USD từ Mỹ.

“Hắn ta là một nhân vật quan trọng" - Carlos Olivo, cựu Trợ lý đặc vụ phụ trách Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) và là chuyên gia về CJNG, cho biết. Việc bắt giữ ông ta ta “sẽ có tác động lớn hơn đến hoạt động của CJNG so với việc tiêu diệt Mencho".

Theo ông Olivo, khác với “El Mencho” chủ yếu ẩn náu, Flores trực tiếp điều hành hậu cần và tài chính hàng ngày của băng đảng. Do đó vụ bắt giữ có thể làm tê liệt hoạt động của CJNG ngay lập tức.

Bộ trưởng An ninh Garcia Harfuch cho biết trên X rằng vụ bắt giữ diễn ra sau lệnh bắt giữ của Mexico và các cáo buộc ở Mỹ. Hắn cũng đang bị chính quyền Mỹ truy nã để dẫn độ. Chính phủ Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD cho việc bắt giữ hắn.

Flores bị Mỹ truy tố tội buôn bán ma túy, rửa tiền và điều hành doanh nghiệp tội phạm. CJNG bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài từ năm 2025.

Vụ bắt giữ diễn ra khi tình hình an ninh của Mexico đang được giám sát chặt chẽ. Mùa hè này, Mexico sẽ đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA cùng với Mỹ và Canada.

Các thành phố đăng cai của Mexico gồm Mexico City, Guadalajara và Monterrey. Trong đó Guadalajara là thủ phủ bang Jalisco, thành trì của CJNG. Chính phủ Mexico đang triển khai hơn 50.000 quân tới các bang trọng điểm để trấn áp bạo lực băng đảng trước thềm mùa giải.