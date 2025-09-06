Vì sao không đổ bộ vào nước ta nhưng bão số 7 lại gây mưa lớn cho miền Bắc?

Hoàn lưu sau bão gây mưa rất lớn cho miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7 có tên quốc tế là Tapah. Theo nhận định của các chuyên gia, áp thấp nhiệt đới đang gặp các điều kiện rất thuận lợi để tiếp tục mạnh lên, gồm mặt biển ấm, độ đứt gió nhỏ và gió mùa tây nam hoạt động mạnh.

Tính đến chiều 6/9, cơ quan khí tượng của Việt Nam và các đài khí tượng quốc tế có nhận định khá tương đồng khi cho rằng, sau khi mạnh lên thành bão vào chiều tối hoặc đêm nay, bão số 7 sẽ tiếp tục tăng cấp, đạt cường độ mạnh nhất khi áp sát vùng bờ biển đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào khoảng sáng và trưa ngày 8/9, tức vào sáng và trưa ngày thứ Hai tuần tới. Cường độ mạnh nhất của cơn bão có thể là cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Mưa bão còn phức tạp những tháng cuối năm.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo hôm nay áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đạt cực đại 72 km/h. Dự báo bão đi qua phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), hoàn lưu ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi Việt Nam. Đài Hong Kong thì dự báo bão đi xa hơn về phía tỉnh Quảng Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7–8, giật cấp 10; sóng cao 2-4 m. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có khả năng chịu ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đây sẽ cơn bão khá đặc biệt và trái quy luật. Điểm hình thành bão là khá cao, khu vực phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía bắc, tiến vào Trung Quốc. Trong khi đó, theo quy luật thông thường, thời điểm này trong năm là khoảng thời gian mà cơn bão thường tác động đến Bắc Bộ hoặc Bắc Trung Bộ nước ta.

Tuy đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng bão số 7 dự báo vẫn tác động đến đất liền miền Bắc. Dự báo sau khi đổ bộ tỉnh Quảng Đông, bão sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, trôi theo hướng Tây về phía nước ta.

Hoàn lưu sau bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc từ khoảng chiều và đêm 9 đến ngày 11/9, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng lưu ý, chính quyền và người dân cần liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới/bão trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

Mưa lũ lớn tập trung vào các tháng cuối năm

Ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin: "Từ nay đến hết năm 2025, cần chú ý một số hình thế chính là bão, lũ và hoạt động của không khí lạnh. Về bão, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Khả năng 1/2 trong số đó tác động đến đất liền Việt Nam.

Theo quy luật mùa bão, bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối mùa thường tác động khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam. Ngoài ra, năm nay, dự báo không khí lạnh đến sớm. Điều đó càng làm rõ nét tín hiệu cảnh báo cho một mùa mưa lũ phức tạp. Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh có thể làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn kéo theo nguy cơ ngập úng đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây khu vực Trung Bộ".

Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thuỷ văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới từ nay đến cuối năm có xu hướng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam. Bên cạnh đó, dự báo năm nay không khí lạnh đến sớm, khi bão và không khí lạnh tương tác kết hợp với địa hình nên có khả năng tạo ra hình thái thời tiết nguy hiểm.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn Hoàng Đức Cường cho biết, với cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn do bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh và địa hình, miền Trung sẽ đối diện nguy cơ về ngập úng đô thị, khu công nghiệp, kể cả các đô thị ven biển và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây.

Đêm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Đăk Lăk theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, kiểm đếm, thông báo cho phương tiện biết vị trí, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh. Đồng thời, các địa phương cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 6 cơn bão. Gần nhất, bão Nongfa vào Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với cường độ yếu, ít thiệt hại. Bão Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh ngày 25/8 làm 9 người chết, mất tích; 77 người bị thương; hơn 38.600 nhà tốc mái, 510 nhà sập; tổng thiệt hại kinh tế khoảng 2.900 tỷ đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến cuối năm có 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam. Không khí lạnh được dự báo đến sớm, mưa lũ cuối năm có thể phức tạp.