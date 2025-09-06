Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (6/9) áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/h.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7 vào chiều nay.

Dự báo lúc 16 giờ ngày 7/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h và tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm trong khoảng vĩ tuyến 17,0-22,0 độ Bắc; kinh tuyến 112,0-117,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h và tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc; kinh tuyến 110,0-116,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 16 giờ ngày 8/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc; kinh tuyến 110,0-115,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, tiếp tục ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 16 giờ ngày 9/9, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp ở khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ gió dưới cấp 6.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngày hôm nay (6/9), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Dự báo chiều tối và đêm 6/9, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20- 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.