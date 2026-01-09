Vì sao TP.HCM có nhiệt độ thấp nhất trong 10 năm?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam, kết hợp hiệu ứng quang mây, khiến nhiệt độ tại TP.HCM giảm nhanh trong đêm ngày 8, rạng sáng 9/1.

Mức nhiệt đo được tại trạm khí tượng xuống dưới 18 độ C, thấp nhất kể từ năm 2016. Ngoài trời, nhiệt độ thực tế có thể thấp hơn số liệu trạm đo từ 2-3 độ C.

Một số ứng dụng dự báo thời tiết cũng ghi nhận nhiệt độ TP.HCM rạng sáng 9/1 ở mức 16-17 độ C. Khoảng 10 năm gần đây, nhiệt độ thấp nhất tại Thành phố thường từ 19-20 độ C; riêng năm 2016 từng ghi nhận mức 18,2 độ C. Do đó, việc nhiệt độ giảm xuống khoảng 17 độ C được đánh giá là hiện tượng hiếm.

Sáng 9/1, TP.HCM trở lạnh rõ rệt, nền nhiệt xuống khoảng 17 độ C.

Không chỉ TP.HCM, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ thấp hơn thường lệ. Miền Đông phổ biến 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; miền Tây dao động 19-22 độ C; riêng khu vực ven biển có nơi 23-24 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất ban ngày vẫn ở mức 29-32 độ C, tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa ngày và đêm.

Trong khoảng 10 năm gần đây, nền nhiệt thấp nhất tại TP.HCM thường dao động 19-20 độ C, ngoại trừ năm 2016 từng ghi nhận mức 18,2 độ C. Vì vậy, đợt lạnh lần này được đánh giá là hiếm và gây nhiều chú ý.

Ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, nguyên nhân chính của đợt giảm nhiệt này là do khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam và chi phối thời tiết Nam Bộ. Dù khi đến TP.HCM, khối không khí lạnh đã suy yếu và ấm dần, nhưng vẫn đủ sức đẩy khối khí nóng tại chỗ ra xa, khiến nền nhiệt giảm rõ rệt.

Bên cạnh đó, vào tháng 1, khu vực TP.HCM đã hoàn toàn bước vào giai đoạn mùa khô, bầu trời thường rất ít mây vào ban đêm. Đặc trưng thời tiết giai đoạn này là ban đêm trời quang mây, ít mưa.

Khi không có mây che phủ, lớp "chăn mây" giữ nhiệt bị thiếu hụt, khiến nhiệt lượng tích tụ ban ngày thoát nhanh vào ban đêm. Kết quả là nhiệt độ giảm sâu vào rạng sáng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 4h đến 7h.

Một yếu tố quan trọng khác là độ ẩm không khí thấp. Trong những ngày này, độ ẩm tại TP.HCM thường dưới 50%. Không khí khô có khả năng giữ nhiệt kém, khiến nhiệt độ thay đổi nhanh hơn, ban ngày nóng nhanh nhưng ban đêm lại lạnh nhanh. Điều này lý giải vì sao người dân cảm nhận rõ cái lạnh dù mức nhiệt thấp chỉ xuất hiện trong vài giờ ngắn ngủi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2-7 ngày tới, khối không khí lạnh hiện tại có cường độ khá ổn định, sau đó sẽ suy yếu dần. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm có xu hướng tăng trở lại.

Từ đêm 10, rạng sáng 11/1, khi không khí lạnh suy yếu nhanh, nhiệt độ tại TP.HCM sẽ nhích lên. Nền nhiệt ban đêm có thể đạt 20-23 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động 29-32 độ C. Những ngày cuối tuần, thời tiết TP.HCM tiếp tục mang đặc trưng của mùa khô: mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi xuất hiện mù nhẹ, ngày nắng và hanh khô.

Đáng chú ý, cường độ nắng trong những ngày cuối tuần được dự báo sẽ dịu hơn so với tuần trước do sự xuất hiện của các lớp mây mỏng từ biển thổi vào. Ban đêm và sáng sớm, trời vẫn se lạnh, riêng phía Bắc miền Đông có nơi cảm giác lạnh rõ hơn.

Dự báo, từ nay đến giữa tháng 1, Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ phổ biến 20-22 độ C, có thể kéo dài đến gần Tết Nguyên đán 2026.