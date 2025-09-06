Chuyên gia nói về điểm khác biệt của cơn bão số 7

Trưa ngày 6/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 6/9 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc của Biển Đông, cường độ mạnh cấp 7.

"Điều kiện hoạt động của này háp thấp nhiệt đới hiện tại đang khá là thuận lợi cho sự phát triển, với nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng trên 15 độ vĩ Bắc hiện tại đang ở ngưỡng 29-30 độ; trong vùng hoạt động của áp thấp nhiệt đới, độ đứt gió cũng nhỏ, cộng thêm gió Tây Nam ở phía Nang hoạt động tương đối mạnh vì thế khả năng mạnh lên thành bão của áp thấp nhiệt đới này lên tới 70-80%", ông Mai Văn Khiêm cho biết.

Bão số 7 dự báo sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc nước ta. Ảnh minh họa

Dự báo chỉ trong chiều tối và đêm nay áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão, nếu mạnh lên thành bão thì đây sẽ là cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và sẽ là cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông và theo danh sách tên quốc tế sẽ là Tapah.

Ông Mai Văn Khiêm nhận định, cơn áp thấp nhiệt đới/bão này hình thành trên khu vực phía Bắc của Biển Đông. Tronng khi lưỡi áp cao cận nhiệt đới - hình thế chính quyết định tới đường đi, hướng di chuyển của các cơn áp thấp nhiệt đới/bão lại có xu hướng suy yếu.

Cơn áp thấp nhiệt đới/bão này nằm ở phần phía Tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Theo xu hướng đường dẫn thì cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc là chủ đạo. Với hướng di chuyển Tây Bắc thì khả năng di chuyển sâu của bão hướng về phía đất liền nước ta là không cao. Khả năng bão sẽ đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc.

"Hiện tại dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trong ngày 8/9 tức ngày thứ 2 tuần tới, khi đổ bộ cường độ của bão có thể đạt tới cấp 10-11, giật tới cấp 13-14", ông Mai Văn Khiêm cho biết.

Dự báo của Việt Nam cũng khá tương đồng với các dự báo quốc tế. Việt Nam nhận định trong tối và đêm 6/9 áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 7), cường độ mạnh nhất khi áp sát vùng bờ biển đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ đạt cấp 10, giật cấp 13 và thời gian đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc vào khoảng sáng và trưa ngày 8/9 tức vào sáng và trưa ngày thứ 2 tuần tới.

Nói về điểm đặc biệt của cơn bão số 7, ông Mai Văn Khiêm cho biết đây là cơn bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, vị trí hình thành của bão là ở khu vực phía Bắc của Biển Đông. Tuy nhiên điểm hình thành bão là khá cao, ở khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía Bắc. Khoảng thời gian mà bão thường tác động đến Bắc Bộ và đã bắt đầu lệch xuống phía Nam và ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, nhưng cơn bão này lại đổ bộ vào Trung Quốc.

"Tuy đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng sau khi đổ độ vào bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó sẽ trôi theo hướng Tây, về phía nước ta và khả năng khoảng từ chiều và đêm ngày 09-11/9 hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ", ông Mai Văn Khiêm nhận định.