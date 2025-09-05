Biển Đông chính thức đón áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay (5/9), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Lúc 19 giờ ngày 6/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ vĩ Bắc – 116,8 độ kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phạm vi ảnh hưởng nằm trong khoảng vĩ tuyến 15,5-20,0 độ Bắc và kinh tuyến 115,0-120,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 19 giờ ngày 7/9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h và tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ vĩ Bắc – 115,0 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Phạm vi ảnh hưởng nằm trong khoảng vĩ tuyến 17,0-22,0 độ Bắc và kinh tuyến 113,0-117,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về mưa lớn ở Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối nay (5/9), khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 05/9 có nơi trên 100mm như: trạm Phước Hòa (Khánh Hòa) 127.6mm, trạm Hồng Phong (Lâm Đồng) 103.6mm, trạm Vĩnh An (Gia Lai) 102.1mm,…

Dự báo đêm 5/9, khu vực Đà Nẵng đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.