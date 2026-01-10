Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Sỹ Toàn (SN 1969, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long), liên quan đến vụ án hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi, được tuồn vào nhà máy sản xuất Đồ hộp Hạ Long.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Cùng bị bắt còn có Phạm Thị Thúy Lan (1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất).

Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, là nhân viên làm việc tại bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng, có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào đối với thịt lợn tươi.).

Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với virus tả lợn Châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Đồ hộp Hạ Long (Hải Phòng), Công an Thành phố đã niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

5 trong số 9 bị can đã bị Công an TP Hải Phòng khởi tố vào tháng 12/2025.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngày 24/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi, theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, ở xã Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, ở xã Thần Khê, Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, ở xã Bắc Tiên Hưng, Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, Hải Phòng).

Công ty đồ hộp Hạ Long hoạt động thế nào?

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) thành lập từ năm 1957, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của ngành công nghiệp đồ hộp tại Hải Phòng.

Năm 1996, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và đến năm 2001 chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam với mã CAN, trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong lên sàn trong lĩnh vực thực phẩm chế biến.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động, HaLong Canfoco xây dựng hệ sinh thái sản xuất với 3 nhà máy, 3 văn phòng và mạng lưới công ty thành viên trải dài từ Hải Phòng, Đà Nẵng đến Đồng Tháp. Doanh nghiệp được biết đến rộng rãi với các sản phẩm đồ hộp quen thuộc như pate cột đèn Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu…

Halong Canfoco được xếp vào nhóm doanh nghiệp thực phẩm có hoạt động tương đối ổn định, ít biến động mạnh theo chu kỳ. Kể từ thời điểm chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2001, doanh nghiệp này chưa từng ghi nhận năm nào doanh thu dưới mốc trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, giai đoạn 2020-2021 được xem là thời hoàng kim của Halong Canfoco. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các biện pháp giãn cách xã hội được triển khai trên diện rộng, nhu cầu tích trữ thực phẩm, nhất là các sản phẩm đồ hộp và thực phẩm chế biến sẵn, tăng mạnh.

Trong bối cảnh đó, doanh thu của Halong Canfoco bật tăng rõ rệt. Năm 2021, doanh nghiệp lập kỷ lục doanh thu với 864 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh thu giảm xuống còn 806 tỷ đồng, rồi tiếp tục lùi về 742 tỷ đồng năm 2023 và giảm còn 682 tỷ đồng trong năm 2024.

Sang năm 2025, bức tranh vẫn chưa thực sự sáng sủa. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Halong Canfoco ghi nhận doanh thu trên 470 tỷ đồng. Với tiến độ này, nếu doanh thu quý IV/2025 không tạo được cú bứt phá vượt mốc 200 tỷ đồng, doanh nghiệp nhiều khả năng ghi nhận năm suy giảm doanh thu thứ 4 liên tiếp.

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty CP đồ hộp Hạ Long nêu rõ, tổng tài sản của công ty đến cuối năm 2024 là gần 286,7 tỷ đồng, giảm 116,2 tỷ đồng so với đầu năm; vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm là gần 146 tỷ đồng, giảm 5,82 tỷ đồng so với đầu năm.