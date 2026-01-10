Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố sốc liên quan đến Tổng thống Putin

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey gặp gỡ các nhân viên dịch vụ khẩn cấp Ukraine tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu dân cư ở phía đông Kiev, khiến một người thiệt mạng ngày 9 tháng 1 năm 2026. Ảnh Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images

Phát biểu ngày 9/1 tại hiện trường một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà chung cư cao tầng ở Kiev trong đêm trước đó khiến một người thiệt mạng, ông Healey cho biết, ông muốn bắt giữ Tổng thống Putin để bắt nhà lãnh đạo Nga chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện vụ bắt giữ gây chấn động đối với nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro - động thái được cho là đã làm lung lay, thậm chí phá vỡ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời mở ra khả năng các quốc gia khác có thể noi theo.

Trước đó, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin vào tháng 3/2023, liên quan đến việc Moscow trục xuất trái phép dân thường, bao gồm cả trẻ em, từ các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng sang Nga khiến Moscow phản ứng dữ dội.

Chỉ vào tòa nhà bị máy bay không người lái phá hủy phía sau, ông Healey tuyên bố: “Đây là một cuộc chiến phải chấm dứt. Và sứ mệnh của chúng tôi là ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến hôm nay, đồng thời giúp thúc đẩy việc bảo đảm hòa bình trong tương lai”, ông nói thêm.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump cũng đã đối mặt với câu hỏi tương tự. Sau cuộc gặp với các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ ở Nhà Trắng hôm thứ Sáu, phóng viên Peter Doocy của Fox News đã nhắc đến những bình luận của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc bắt giữ ông Putin và hỏi ông Trump: “Ông có bao giờ ra lệnh thực hiện một nhiệm vụ đi bắt giữ ông Vladimir Putin không?”

Ông Trump đáp lại: “Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy.” Ông nói thêm rằng ông “rất thất vọng” vì những nỗ lực làm trung gian hòa giải lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trong năm qua đã không thành công.

Các cuộc tấn công mới

Ngày 9/1, Ukraine cáo buộc Nga dội tên lửa và máy bay không người lái xuống Ukraine, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và 24 người khác bị thương tại Kiev, đồng thời làm mất điện hàng trăm nghìn hộ gia đình và gián đoạn hệ thống sưởi khi nhiệt độ giảm sâu.

Trong số những người thiệt mạng có một nhân viên y tế, nạn nhân của một cuộc tấn công “kép”, và 16 trong số 24 người bị thương phải nhập viện, theo giới chức Kiev.

Nhân viên y tế thiệt mạng được xác định là Serhii Smoliak, 56 tuổi, công tác tại Trung tâm Cấp cứu Y tế và Y học Thảm họa của thành phố.

Khi nhiệt độ tại Ukraine xuống dưới mức đóng băng, nguồn nước sinh hoạt và điện năng tại một số khu vực của thủ đô bị gián đoạn do các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng thiết yếu, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết. Công ty điện lực DTEK thông báo có khoảng 417.000 hộ gia đình bị cắt điện.

Sau đó, ông Klitschko cho biết gần một nửa số tòa nhà chung cư ở Kyiv - khoảng 6.000 tòa - không có sưởi do hạ tầng quan trọng bị hư hại, đồng thời nguồn cung nước của thành phố cũng bị gián đoạn.

“Tôi cũng kêu gọi những người dân thủ đô có điều kiện tạm thời rời khỏi thành phố, tới những nơi có nguồn điện và sưởi thay thế, nên làm như vậy”, ông Klitschko nói thêm.