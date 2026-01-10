Hình thái thời tiết rét đậm vào đêm và nắng vào ban ngày ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10/1, không khí lạnh bắt đầu suy yếu, nền nhiệt tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng tăng nhẹ, thời tiết ấm dần lên. Tuy nhiên, hình thái thời tiết rét khô vẫn còn duy trì ở nhiều nơi.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, từ thời điểm này, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể tăng khoảng 3-4 độ độ C so với những ngày trước đó. Khu vực đồng bằng phổ biến ở mức 11-13 độ C vào đêm và sáng sớm; vùng núi dao động từ 9-12 độ C. Nhiệt độ ban ngày nhìn chung ở mức 19-22 độ C, thuận lợi hơn cho sinh hoạt và sản xuất.

Miền Bắc duy trì ngày nắng, đêm rét những ngày tới.

Hoạt động của gió mùa đông bắc tiếp tục gây thời tiết bất lợi trên một số vùng biển. Hiện nay, đặc khu Phú Quý có gió giật cấp 7 - 8; trạm quan trắc Huyền Trân có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngày và đêm 11/1, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác trên biển, cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 1.2026, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới. Theo số liệu trung bình nhiều năm, trong tháng 1 trên Biển Đông có 0,3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, không đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, cơ quan khí tượng đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1 - 3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch phương án ứng phó phù hợp.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 10/1 đến ngày 12/1:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa rào vài nơi. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét.

Các khu vực khác: ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng miền Đông Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Thời tiết từ đêm 12/1 đến ngày 20/1:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; từ đêm 14/01 có mưa vài nơi; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 15/01-17/01 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 16/01 đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác: ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.