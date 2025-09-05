Khẩn cấp ứng phó với vùng áp thấp đang mạnh lên trên Biển Đông

Sẵn sàng các phương án ứng phó với vùng áp thấp đang mạnh lên

Chiều ngày 5/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo bản tin ngày 5/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 13h00 ngày 05/9, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc, 117,8-118,8 độ Kinh Đông; dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp trên Biển Đông đang mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (Ảnh minh hoạ)

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (5/9), dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Biển Đông nối với vùng thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, lúc 13 giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 17,8-118,8 độ Kinh Đông.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Ngoài ra, đêm 5 và ngày 6/9, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo đêm 6/9 và ngày 7/9, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Bác tin vỡ đê ở Phú Thọ

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện có một số thông tin cho rằng vỡ đê Hữu Thao ở Phú Thọ là không chính xác. Thông tin lan truyền cho biết, trong những ngày qua, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước sông dâng cao, chảy xiết, dòng chảy cuốn vào, gây nên hiện tượng sạt lở đoạn bờ, vỡ đê Hữu Thao thuộc địa bàn xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ cho biết, mái đê hữu Thao có bị sạt, không phải vỡ đê.

Nguyên nhân sạt lở bãi già trồng hoa màu của dân, bãi này tồn tại hàng trăm năm, phía dưới cầu Phong Châu, bờ hữu; mấy ngày nay do nước sông Thao lên cao và chảy xiết, phía bờ tả và giữa sông có bãi bồi, dòng chảy thúc vào khu vực bãi gây sạt lở rất nhanh, đã xảy ra sạt mỗi ngày mất 10-20m chiều rộng bãi, diện tích sạt lở gần 20ha, cuối đoạn bãi bồi này là khu dân cư, tuy nhiên còn xa khu vực người dân và đê.