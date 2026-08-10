Vì sao du khách thích, ngư dân lại né Mũi Nghê?

Mũi Nghê, điểm du lịch tự phát tại bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) trở thành điểm nóng sau sự cố hôm 8/8 khiến 4 người bị sóng cuốn xuống biển, trong đó 2 người mất tích. Có nhiều lý do khiến du khách né chốt chặn, vượt đường rừng nguy hiểm để tới Mũi Nghê?

Vẻ đẹp hoang sơ, thuận lợi để ngắm bình minh

Mũi Nghê là mỏm đá nhô ra biển phía cực đông xa nhất trên dải bờ biển bán đảo Sơn Trà. Đây là một trong những nơi đón bình minh sớm nhất trên đất liền của TP Đà Nẵng. Nhìn từ biển vào, mỏm đá đứng sừng sững giống hình con nghê.

Nơi đây nổi tiếng với hồ nước tự nhiên xanh biếc nằm giữa lòng đá hiểm trở, hình thành khi thủy triều lên hoặc sóng lớn đánh qua ghềnh. Điểm đến sở hữu sức hút đặc biệt đối với giới trẻ nhờ vẻ đẹp hoang sơ, thường được ví như "Tuyệt Tình Cốc" hay điểm cực đông của Đà Nẵng.

Mũi Nghê với vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: Trung Đào

Anh Đào Đặng Công Trung, người có kinh nghiệm trekking tại Sơn Trà và từng xuống Mũi Nghê nhặt rác từ năm 2006, đánh giá chính sự hiểm trở và cảnh quan thiên nhiên khác biệt đã khêu gợi mong muốn chinh phục, khám phá của nhiều du khách, nhất là giới trẻ.

Để tiếp cận, du khách phải đi bộ băng rừng khoảng 4-5 km từ khu vực cây đa nghìn năm. Đường mòn dốc 25-35 độ, rậm rạp đầy cây leo và dễ mất phương hướng. Ở đoạn cuối, người trải nghiệm phải leo trèo, bám đá hoặc đu dây qua vực dốc đứng cao 70-100 m để ra được Mũi Nghê.

"Trên thang 6 cấp độ của dân trekking, Mũi Nghê được xếp vào mức độ mạo hiểm cấp 4. Hệ thống đá bị phong hóa nên giòn, dễ vỡ vụn khi bám vào, trong khi các gành đá ven nước thường xuyên phủ rêu trơn trượt", anh Trung phân tích.

Dù khu vực đã được lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm, nhiều người vẫn bất chấp rủi ro tìm đến để trải nghiệm và chụp hình. Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, lý giải du khách và người dân bị thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên. Một vài bức ảnh đăng trên mạng xã hội vô tình kích thích nhiều người khác tìm đến khám phá.

Dòng hải lưu phức tạp khiến ngư dân không dám tiếp cận

Đường bộ tới Mũi Nghê trắc trở, đường biển càng khó hơn. Anh Đào Đặng Công Trung cho biết tiếp cận Mũi Nghê bằng thuyền nhỏ hay SUP đều gặp nhiều nguy hiểm do ba dòng hải lưu giao thoa tạo xoáy mạnh, sóng lớn cùng gành đá trơn trượt.

Thông thường, dòng chảy thứ nhất từ hướng hải đăng Tiên Sa xuống, cộng với hướng từ Gềnh Bàng chảy ra và hướng từ Cù Lao Chàm lên. Phụ thuộc vào con nước lớn hay cạn mà dòng chảy ở Mũi Nghê thay đổi khác nhau.

"Dòng chảy mạnh cộng với xoáy độ sâu 15-25 m rất phức tạp, có thể cuốn người ra xa về phía rạn ngầm sâu 30-40 m", anh Trung nói.

Dòng hải lưu phức tạp tại Mũi Nghê. Ảnh: Trung Đào

Ông Huỳnh Văn Mười, ngư dân lâu năm và nghiên cứu về thời tiết ở vùng biển Sơn Trà, xác nhận Mũi Nghê là vùng biển "giáp nước" nguy hiểm. Khi thời tiết biến động hoặc có gió nam, sóng ngoài Mũi Nghê lớn gấp nhiều lần khu vực sát bờ. Sóng lớn bất ngờ cùng dòng hải lưu phức tạp, tàu thuyền của ngư dân khi qua đây phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu nửa hải lý, khoảng 900 m.

Các ghềnh đá quanh Mũi Nghê bám đầy rong rêu trơn trượt và vỏ con hàu sắc nhọn. Du khách trượt chân ngã dễ bị chấn thương, rách thịt và khó có thể tự bơi vào bờ. "Ngay cả những ngư dân có kinh nghiệm lâu năm cũng vô cùng e sợ khu vực này. Ngày xưa người dân chỉ men theo gành đá lấy mứt hay câu cá giải trí, còn hiện nay chủ yếu là các bạn trẻ tìm đến chụp hình", ông Mười nói.

Cách đây khoảng 7-8 năm, hai du khách Philippines mất tích tại Mũi Nghê. Quá trình tổ chức tìm kiếm dưới mưa, một người dân địa phương tham gia hỗ trợ đã trượt chân đập đầu vào đá tử vong, hai du khách được tàu ngư dân cứu sống.

Du khách tắm tại khu vực hồ tự nhiên trong lòng Mũi Nghê. Ảnh: Trung Đào

Làm gì để ngăn chặn du khách vượt rào vào Mũi Nghê?

Công tác quản lý bán đảo Sơn Trà có sự tham gia của nhiều đầu mối theo quy chế phối hợp. Hạt Kiểm lâm quản lý rừng, chủ trì kiểm soát các đường mòn lối mở. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng quản lý các điểm đến du lịch. UBND phường Sơn Trà đảm bảo an ninh trật tự, xử lý hành chính các vi phạm, cùng sự phối hợp của lực lượng quân sự trên địa bàn.

Đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẳng định Mũi Nghê hoàn toàn không phải điểm tham quan du lịch được cấp phép và không thuộc phạm vi quản lý du lịch của đơn vị. Nhiều năm qua, Ban phối hợp với UBND phường Sơn Trà cắm biển cảnh báo, rào chắn các lối xuống bãi Nghê. Dù vậy rào chắn thường xuyên bị du khách hoặc người câu cá tháo dỡ.

Về sự cố hôm 8/8, đại diện Ban Quản lý cho biết nhóm 6 du khách di chuyển vào khoảng 4h đến 4h30, khi chưa mở cửa rừng cho khách tham quan (từ 7h30 đến 18h30). Nhóm bạn trẻ gặp nạn cũng thừa nhận gửi xe tại bãi gửi của người dân, vòng qua một resort rồi mới rẽ xuống hướng Mũi Nghê, không qua khu vực có gác chắn - nơi nhân viên Ban Quản lý trực để quản lý người ra vào rừng và không cho xe tay ga lên trên bán đảo.

Biển cảnh báo ở khu vực xuống Mũi Nghê được chính quyền đặt từ nhiều năm qua. Ảnh: Trung Đào

Sau sự việc, UBND phường Sơn Trà lên kế hoạch rào chắn kiên cố lại các lối đi tự phát. Ban Quản lý cũng đề xuất Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính các hành vi xâm phạm lâm phận rừng cấm theo Luật Lâm nghiệp, đồng thời tăng cường tuyên truyền cảnh báo trên mạng xã hội.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, cho biết địa phương đang tập trung phối hợp với Kiểm lâm kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở vào rừng, ngăn du khách tự ý xuống các khu vực nguy hiểm, trong đó có Mũi Nghê.

Chính quyền địa phương nghiêm cấm và phối hợp với các ngành chức năng xử lý các tour du lịch hoạt động trái phép, đồng thời tuyên truyền để người dân và du khách cảnh giác trước các thông tin quảng cáo không đúng quy định.

"Chúng tôi nghiêm cấm hoàn toàn việc cắm lều trại và ngủ lại qua đêm tại khu vực này. Nếu xuất hiện bất kỳ trường hợp nào, lực lượng chức năng sẽ lập tức kiểm tra và xử lý nghiêm", ông Vui nhấn mạnh.