Cuộc hẹn ngắm bình minh Mũi Nghê thành chuyến đi định mệnh

Khoảng 4h30 ngày 8/8, khi trung tâm Đà Nẵng còn chưa sáng rõ, nhóm 6 người họ hàng đi xe máy gần 20 km lên bán đảo Sơn Trà. Họ dự định cùng nhau đón bình minh tại Mũi Nghê, điểm cực đông của bán đảo.

Cả nhóm gửi xe gần một khu nghỉ dưỡng trên đường Hoàng Sa rồi bắt đầu đi bộ. Chưa ai từng đến Mũi Nghê, họ đi qua cây đa di sản hơn 800 tuổi, lần theo lối mòn dài khoảng 4 km dưới ánh sáng điện thoại.

Mũi Nghê không phải điểm du lịch được phép khai thác. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo tại những lối vào tự phát, song nhiều người vẫn tìm đường xuống bãi đá. Nhóm đến bán đảo trước giờ mở cửa tham quan rừng - từ 7h30 đến 18h30.

Mũi Nghê, điểm cực đông của bán đảo Sơn Trà, địa hình di chuyển hiểm trở. Ảnh: Google Maps

Sau quãng đường mò mẫm trong bóng tối, 6 người đến bãi đá khi trời vừa hừng sáng. Họ bám nhau vượt qua những ghềnh đá tìm vị trí ngắm và chụp bình minh.

Vũ Hồng Cẩm, 19 tuổi, quê Quảng Ngãi, kể khi cả nhóm đang di chuyển, một đợt sóng lớn bất ngờ dội lên, cuốn ba cô gái xuống biển. Những người gặp nạn là Trương Thị Phương, Trần Thị Ánh Dương và Mai Thị Phương, cùng 24 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng.

Thấy ba cô gái chới với, Nguyễn Thái, 30 tuổi, lập tức lao xuống cứu. Từ trên bờ, Cẩm và Trương Văn Đông, 20 tuổi, em trai Trương Thị Phương, nhìn thấy cả 4 người vẫn nổi giữa những đợt sóng liên tiếp dồn vào ghềnh đá.

Anh Thái tiếp cận được một cô gái, cố dìu nạn nhân nổi trên mặt nước khoảng 15-20 phút. Tuy nhiên, sóng liên tục dồn vào ghềnh đá rồi kéo ngược ra xa. Dần kiệt sức, anh không thể tiếp tục giữ được nạn nhân. Dòng nước sau đó cuốn 4 người ra sau mỏm đá, khuất khỏi tầm nhìn của Cẩm và Đông.

Không thể xuống biển, Cẩm và Đông đứng trên bờ liên tục hô hoán. Khoảng 20 phút sau, một số người đi biển nghe thấy tiếng kêu cứu, giúp họ báo lực lượng chức năng.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phát thông báo khẩn đến các tàu cá quanh khu vực, đồng thời phối hợp lực lượng cứu nạn hàng hải, Hải quân và Dân quân thường trực tìm kiếm 4 người mất tích.

Khoảng 8h, tàu cá của ông Nguyễn Phú Hồng phát hiện anh Thái sau hơn hai giờ trôi dạt. Khi được đưa lên tàu, anh đã kiệt sức. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho tàu SAR 274 sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị viêm phổi do đuối nước.

Ngoài biển, ba cô gái đã bị sóng cuốn theo những hướng khác nhau.

Lực lượng biên phòng, cảnh sát tìm kiếm cứu nạn trên ghềnh đá cheo leo ở Mũi Nghê. Ảnh: Quang Cường

Cố không để nỗi sợ nhấn chìm

Trong 3 cô gái bị cuốn trôi, Trương Thị Phương được tàu 629 của Hải quân cứu sống. Sau khi được chăm sóc và ổn định sức khỏe, Phương kể cơ thể va vào đá trước khi bị dòng nước kéo ra xa. Không biết bơi, lại liên tục bị sóng tạt vào mặt, cô hoảng sợ nhận ra chân không còn chạm đáy và những người đi cùng đã khuất khỏi tầm mắt.

Giữa lúc chới với, Phương nhớ đến kỹ năng sinh tồn từng tình cờ xem trên mạng xã hội. Cô cố trấn tĩnh, ngừng vùng vẫy, thả lỏng cơ thể và điều chỉnh nhịp thở để nổi lên. Mỗi đợt sóng tràn qua lại khiến cô nuốt thêm nước biển. Sức lực giảm dần, Phương bắt đầu nghĩ mình khó có thể cầm cự lâu hơn.

Khoảng một giờ sau, tay cô bất ngờ chạm vào chiếc phao xốp của ngư dân trôi trên biển. Phương lập tức kéo vật nổi lại gần, kẹp dưới cổ để giữ đầu cao hơn mặt nước. "Lúc chưa có phao, tôi đã kiệt sức và nghĩ mình sắp chìm. Nhờ chiếc phao, tôi có lại hy vọng sống", cô kể.

Chiếc phao giúp Phương bớt mất sức, nhưng nỗi lo vẫn lớn dần khi bờ ngày một xa, xung quanh chỉ còn mặt biển. Cô không biết mình đang bị cuốn về đâu, cũng không biết lực lượng tìm kiếm có thể nhìn thấy một người giữa vùng nước mênh mông hay không.

Nhiều giờ ngâm trong nước mặn khiến cổ họng Phương khô rát. Cô không còn cảm giác đói vì đã nuốt quá nhiều nước biển, chỉ cố giữ cơ thể thả nổi và tự nhắc mình phải bình tĩnh chờ người đến cứu. Đến trưa, tiếng động cơ vọng lại từ xa. Phương ngoái nhìn, thấy một con tàu di chuyển vòng cung nên dồn sức giơ tay ra hiệu. Con tàu vẫn tiếp tục đi, không phát hiện ra cô.

Hy vọng vừa lóe lên rồi vụt tắt, nhưng Phương không cho phép mình vùng vẫy hay hoảng loạn. Cô trở lại tư thế nằm ngửa, hít thở đều, dựa vào chiếc phao để giữ sức. Ít phút sau, một con tàu khác xuất hiện và đi về phía cô. Phương cố xoay người, giơ tay cao khỏi mặt nước, liên tục phát tín hiệu.

Lúc 14h15, kíp trực Tàu 629 thuộc Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân phát hiện một cánh tay vẫy giữa mặt biển. Tàu lập tức tăng tốc tiếp cận, thả phao cứu sinh. Các chiến sĩ bơi xuống hỗ trợ do Phương đã gần như kiệt sức.

Sau hơn 8 giờ trôi dạt, cô được đưa lên tàu trong tình trạng mệt lả. Kíp quân y truyền nước, ủ ấm và cho cô ăn uống nhẹ. Khi sức khỏe ổn định hơn, Phương được hỗ trợ gọi điện về báo tin cho gia đình. "Nhờ chiếc phao vô tình gặp được trên biển, tôi có thêm tự tin để cầm cự. Nhưng nếu kéo dài đến đêm, sóng lớn hơn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", cô nói.

Xuyên đêm tìm hai cô gái còn mất tích

Việc tìm thấy Phương cách Mũi Nghê hơn hai hải lý (khoảng 3,7 km) mang lại hy vọng cho lực lượng tìm kiếm. Trung tá Nguyễn Văn La, Chính trị viên phó Hải đội 311, người trực tiếp chỉ huy trên Tàu 629, cho biết phạm vi tìm kiếm rộng, trong khi một người nổi trên mặt biển rất khó quan sát giữa sóng. Lực lượng phải chia khu vực, rà soát lần lượt theo từng tọa độ.

Sau khi cứu Phương, Tàu 629 không quay về bờ mà tiếp tục tìm Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương. Khi trời tối, các chiến sĩ sử dụng đèn pha quét mặt biển, hy vọng phát hiện tín hiệu hoặc vật dụng liên quan đến hai nạn nhân.

"Chúng tôi xác định cứu người là nhiệm vụ trên hết, tiếp tục tìm kiếm xuyên đêm với hy vọng thấy hai nạn nhân còn lại", Trung tá La nói.

Các lực lượng Hải quân, cứu nạn hàng hải, Biên phòng và Dân quân thường trực đồng thời mở rộng vùng tìm kiếm ngoài khơi, rà soát dọc bờ và những ghềnh đá quanh Mũi Nghê.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích. Ảnh: Hà Tỷ

Theo đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, khu vực Mũi Nghê có vách đá dựng đứng, rừng rậm và nhiều lối mòn, người không thông thạo địa hình dễ mất phương hướng. Dòng chảy quanh Mũi Nghê phức tạp; tàu cá thường phải giữ khoảng cách an toàn, không dám áp sát bãi đá.

Khoảng 8 năm trước, hai du khách Philippines từng gặp nạn tại đây nhưng được cứu sống. Trong quá trình hỗ trợ tìm kiếm, một người dân địa phương trượt chân trên đá và tử vong.

Sau tai nạn ngày 8/8, chính quyền địa phương dự kiến gia cố rào chắn tại các lối vào tự phát, đồng thời đề nghị lực lượng kiểm lâm tăng tuần tra, xử lý người tự ý đi vào khu vực hạn chế.