Vỏ bọc doanh nhân của trùm đòi nợ thuê Được 'Đất Bắc' và Phong 'Lê'

Ngày 9/8, hành vi của Được "Đất Bắc", 35 tuổi và Phong "Lê", 40 tuổi, cùng 54 người khác được nêu trong Kết luận điều tra của Công an TP HCM chuyển VKS đề nghị truy tố về các tội danh: Cưỡng đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Hồ Thành Được, cầm đầu băng nhóm. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, Được "Đất Bắc" và Phong "Lê" là những người có vai trò tổ chức, cầm đầu đường dây giang hồ, chuyên lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để uy hiếp, ép buộc người khác phải giao nộp tài sản.

"Lá bùa" hợp đồng giả cách

Để đối phó với cơ quan chức năng, Được và Phong tự trang bị hình ảnh doanh nhân chuyên nghiệp. Được đứng sau điều hành Công ty TNHH DV Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620, giao cho Nguyễn Hoàng Tiến (33 tuổi) làm giám đốc đại diện pháp luật và Trần Ngọc Khuê (36 tuổi) làm phó giám đốc.

Tương tự, Phong tự lập và làm giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai.

Kết luận điều tra cho thấy, thủ đoạn cốt lõi giúp nhóm này lách luật là sử dụng các "hợp đồng giả cách". Khi có khách hàng tìm đến, các công ty này không mua đứt bán đoạn khoản nợ mà ký hợp đồng mua bán nợ thực chất là giao kèo đòi nợ thuê.

Hai bên thỏa thuận chia lợi nhuận từ 20 đến 50% trên tổng số tiền thu hồi được. Khách hàng còn phải nộp trước khoản "hỗ trợ công tác phí" từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, và khoản này không được hoàn lại.

Lê Tuấn Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Có hợp đồng, nhóm đòi nợ có giấy tờ để tự xưng là "chủ nợ mới", đàng hoàng tìm đến tận nhà hoặc nơi làm việc của người vay yêu cầu trả tiền. Khi công an địa phương có mặt, họ luôn đưa ra hợp đồng và giấy phép kinh doanh để chứng minh chỉ là giao dịch dân sự.

Khủng bố tinh thần bằng mạng xã hội và bêu rếu người thân

Có trong tay vỏ bọc hợp pháp, Được xây dựng đội chuyên đi ép người vay trả tiền. Nhóm này đi số đông, mặc đồng phục, dàn cảnh bao vây, la hét, chửi bới và luôn phân công người quay phim, chụp ảnh.

Những video này sau đó bị lồng ghép và tung lên Youtube, Tiktok, Facebook nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép dư luận khiến gia đình người vay hoảng sợ. Số tiền cưỡng đoạt được, Được tự ý giữ lại phần trăm riêng trước khi đưa Tiến chia đều cho nhân viên trong công ty.

Sự manh động của nhóm Hồ Thành Được thể hiện rõ trong vụ ép một phụ nữ trả 500 triệu đồng. Nhóm của Được liên tục đến nhà chửi bới, hất nước vào mặt nạn nhân. Tinh vi hơn, Được chỉ đạo đàn em đem giấy báo nợ, ghi rõ tên người nhận, gửi trực tiếp đến nơi làm việc của con trai nạn nhân là bác sĩ một tại bệnh viện ở TP HCM.

Bị gọi điện quấy rối liên tục làm xáo trộn công việc và ảnh hưởng uy tín với đồng nghiệp, vị bác sĩ hoảng sợ đã rút 40 triệu đồng tiền tiết kiệm đưa cho mẹ để trả cho nhóm Được.

Hình ảnh đòi nợ được băng nhóm Được "Đất Bắc" dàn dựng để đăng lên Tiktok. Ảnh: Mạng xã hội

Với Phong "Lê", thủ đoạn ép người cũng vô cùng gắt gao và có sự liên kết chặt chẽ với các nhóm môi giới đòi nợ thuê khác. Người này dùng tiền thu lợi để trả lương 8 triệu đồng mỗi tháng nuôi nhân viên đi thu hồi nợ.

Trong thương vụ ép người vay trả 3,1 tỷ đồng, nắm được thông tin người này đang có mặt tại một văn phòng công chứng ở TP HCM, Phong huy động đàn em ập đến bủa vây, bấm máy quay phim để uy hiếp. Dù sự việc bị đưa về trụ sở công an phường giải quyết, Phong cùng nhóm người vẫn bám sát, liên tục đốc thúc, ép người đàn ông phải ký vào biên bản xác nhận nợ. Họ buộc nạn nhân cam kết nếu không trả đúng hạn, khoản tiền sẽ được chuyển giao toàn quyền cho Công ty Lê Phong Gia Lai xử lý.

Trong một vụ việc khác, nhằm ép người phụ nữ trả hơn 1,7 tỷ đồng, Phong còn kéo theo cả nhóm môi giới hợp đồng, mặc đồng phục công ty để lộ hình xăm, đi đông người đến tận nhà chửi bới liên tục khiến nạn nhân hoảng loạn phải gọi điện cho công an xã.

Ngoài Được và Phong, hàng chục nhân viên thuộc các công ty này cũng bị PC02 đề nghị truy tố do có hành vi giúp sức tích cực, trực tiếp tham gia khủng bố tinh thần, ép buộc nhiều nạn nhân phải giao nộp tài sản. Bên cạnh khám phá hoạt động đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp, cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều hành vi phạm pháp từ những cá nhân liên quan như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.