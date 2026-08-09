Địa hình hiểm trở ở Mũi Nghê, nơi 4 du khách rơi xuống biển

Mũi Nghê nằm ở phía đông nam của bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đây là mỏm đá nhô ra biển xa nhất về phía đông của bán đảo, được xem là một trong những nơi đón bình minh sớm nhất trên đất liền của TP Đà Nẵng.

Nhìn từ hướng ngoài biển vào, mỏm đá nhô ra xa nhất của phía đông bán đảo có khối đá khổng lồ thế đứng sừng sững, giống như con Nghê nên từ hàng trăm năm qua, nơi này có tên gọi là Con Nghê hoặc Mũi Nghê.

Tại Mũi Nghê có một hồ nước tự nhiên ngay giữa lòng đá hiểm trở, tách biệt với sóng gió bên ngoài. Khi thủy triều lên hoặc những đợt sóng lớn đánh qua ghềnh đá, nước biển sẽ đọng lại và được giữ lại khi thủy triều hoặc sóng rút, tạo nên hồ nước nằm ngay bờ biển.

Vẻ đẹp hoang sơ và thị giác về "hồ bơi vô cực" này đã khiến nhiều người tìm đến để chinh phục và trải nghiệm. Những năm gần đây, dù chính quyền địa phương đã rào chắn, cắm biển cảnh báo, nhiều người vẫn bất chấp tìm đường ra Mũi Nghê.

Đường đi bộ ra Mũi Nghê dài khoảng 4 km xuyên rừng rậm Sơn Trà, rất nguy hiểm do địa hình phức tạp, dây leo chằng chịt dễ gây lạc đường. Tuy nhiên, do nhiều người dân địa phương ra đây câu cá, lấy mật ong, du khách lần theo những lối mòn và nhiều đoạn đường được cột dây tạm để hỗ trợ việc di chuyển.

Đoạn cuối để ra được Mũi Nghê là vách đá dốc đứng hàng chục mét trơn trượt, thiếu điểm bám và mất sóng điện thoại, tiềm ẩn rủi ro trượt ngã, kiệt sức và rất khó cứu hộ.

Các ghềnh đá Mũi Nghê lởm chởm, phủ đầy rêu phong trơn trượt. Du khách di chuyển qua đây dễ bị mất thăng bằng, sơ suất trượt chân sẽ va đập vào vách đá sắc nhọn gây chấn thương, đồng thời nguy cơ cao bị các đợt sóng lớn bất ngờ ập vào cuốn phăng ra biển.

Các mỏm đá nhô ra biển là nơi có dòng chảy phức tạp. Ngư dân Huỳnh Văn Mười, người vùng biển Mân Thái (Sơn Trà), cho biết Mũi Nghê là vùng giáp nước, có ba dòng chảy từ bờ, từ biển và hướng vịnh Mân Thái nên rất phức tạp. Khi sóng lớn xô bờ đá, có thể cuốn những vật thể ra xa.

Một du khách men theo ghềnh đá chụp ảnh, trong tích tắc đã bị sóng tạt quá đầu, may mắn không bị sóng cuốn.

Dù chính quyền địa phương đã cắm bảng cấm và rào chắn, nhiều người vẫn theo đường mòn, lối mở tìm ra Mũi Nghê.

Sáng sớm 8/8, nhóm 6 thanh niên ra Mũi Nghê ngắm bình minh, không may 4 người bị sóng cuốn. Lực lượng chức năng đã cứu sống 2 người, trong đó một cô gái may mắn bám vào phao cũ của ngư dân, trôi dạt suốt 8 giờ. Hai người còn lại đang mất tích.

Mũi Nghê cũng là điểm nhiều cần thủ đến câu cá, bất chấp thời tiết hay những con sóng lớn bất ngờ đập vào các ghềnh đá cheo leo.

Chính quyền địa phương khẳng định Mũi Nghê không phải là điểm tham quan du lịch. Ngoài việc khuyến cáo người dân, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ gia cố rào chắn và lực lượng kiểm soát, kiên quyết xử phạt người vi phạm.

Tình trạng rác thải do những người đến Mũi Nghê bỏ lại. Theo anh Đào Đặng Công Trung, người từng đến Mũi Nghê nhặt rác làm sạch bán đảo Sơn Trà, việc du khách tự ý tham quan Mũi Nghê tiềm ẩn nguy hiểm, khó khăn cho lực lượng tìm kiếm nếu xảy ra sự cố đi lạc hoặc gặp nạn khác, đồng thời gây ô nhiễm môi trường.

Hình ảnh Mũi Nghê. Ảnh: Google Maps