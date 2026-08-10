Quảng trường 400 tỷ đồng cắm biển 'chờ lún' sau 2 tuần khánh thành

Ngày 9/8, ông Hà Sỹ Sơn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng (Ban QLDA3) cho biết, đơn vị đã có thông cáo báo chí về hiện tượng lún, nứt cục bộ tại dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa.

Mặt quảng trường bị nứt toác. Ảnh: VY

Thông cáo cho biết, Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt năm 2022. Vùng lõi quảng trường được phê duyệt thiết kế có dạng hình tròn với diện tích khoảng 23.094m², được chia thành hai khu vực có kết cấu khác nhau.

Tổng khối lượng đất đắp khoảng 205.000m³ nhằm tạo cao độ theo quy hoạch được duyệt và mặt bằng để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội lớn của tỉnh; tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất của người dân và tạo điểm nhấn không gian kiến trúc cho quảng trường.

Do đặc điểm chiều cao lớn, ngay từ giai đoạn thiết kế, đơn vị tư vấn đã tính toán quá trình cố kết và lún của nền đất (gọi tắt là “lún cố kết”).

Theo tính toán kỹ thuật, độ lún của khối đất đắp trong thời gian 15 năm biến thiên từ khoảng 18-69cm tùy theo chiều dày khu vực đắp; độ lún lớn nhất xảy ra trong 2 năm đầu tiên (24 tháng) dao động từ 12-33cm tùy từng vị trí, điều kiện địa chất và tải trọng.

Chủ đầu tư cắm biển "chờ lún". Ảnh: VY

Hiện tượng đã được dự báo trong quá trình tính toán kỹ thuật

Hiện tại trên bề mặt sân quảng trường đã xảy ra hiện tượng lún, nứt cục bộ với diện tích khoảng 700m² tại gần vị trí tiếp giáp giữa khu vực bán nguyệt có kết cấu bê tông cốt thép và khu vực bán nguyệt trên nền đất đắp.

Ban QLDA3 cho biết, đây là hiện tượng đã được dự báo trong quá trình tính toán kỹ thuật đối với khu vực nền đất đắp có chiều cao lớn và chủ yếu ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện bề mặt (lát đá trên nền bê tông xi măng). Hiện tượng này không phải là dấu hiệu phản ánh chất lượng thi công không đảm bảo yêu cầu và sự mất an toàn của kết cấu chịu lực chính của công trình.

Theo Ban QLDA3, mặt sân quảng trường vẫn đảm bảo diện tích và công năng sử dụng để thực hiện các sự kiện và các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất của người dân.

Trong thời gian tới, Ban QLDA3 tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công theo dõi mức độ, phạm vi lún thực tế, đánh giá và so sánh với các thông số thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật; đồng thời có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các đơn vị trong quá trình sử dụng quảng trường.

Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa có tổng diện tích quy hoạch 19,26 ha, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Dự án do Ban QLDA3 làm chủ đầu tư và khánh thành ngày 25/7/2026.