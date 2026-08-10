Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống S-400 của Nga bên bờ biển Đen

Tờ Pravda dẫn lời chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine cho biết, đơn vị này đã tập kích một vị trí S-400 gần Gelendzhik, thuộc vùng Krasnodar của Nga. Đây là một trong những hệ thống phòng không tầm xa quan trọng nhất của Moscow, được thiết kế để phát hiện và đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và một số loại tên lửa đạn đạo ở khoảng cách lớn.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. (Ảnh: TASS)

Theo phía Ukraine, trận địa S-400 bị đánh trúng đã phóng 6 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine chỉ một ngày trước khi bị tập kích. Robert "Madyar" Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, cho biết trận địa này bốc cháy trong khoảng 3 giờ sau cuộc tấn công.

Nếu được xác nhận, việc 1 khẩu đội S-400 bị loại khỏi vòng chiến sẽ là tổn thất đáng kể đối với mạng lưới phòng không của Nga. Các hệ thống S-400 giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ những khu vực trọng yếu, vì vậy mỗi trận địa bị phá hủy đều có thể làm giảm mật độ phòng không tại khu vực đó.

Đòn đánh nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga

Cuộc tập kích tại Gelendzhik dường như không phải một hoạt động riêng lẻ. Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine cho biết trong cùng đêm, họ còn tấn công nhiều mục tiêu khác trên lãnh thổ Nga và tại Biển Đen.

Theo ông Brovdi, lực lượng Ukraine đã phá hủy thêm 4 hệ thống phòng không của Nga trong khoảng thời gian từ đêm 8 đến ngày 9/8. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một đợt tập trung đáng kể vào mạng lưới phòng không của Nga thay vì chỉ nhằm vào một mục tiêu đơn lẻ.

Chiến dịch cũng được cho là đã gây hư hại cho ba tàu tại biển Đen, gồm một tàu chở dầu và hai tàu hàng khô. Đây là những tàu mà phía Ukraine và một số quan chức phương Tây thường xếp vào nhóm "hạm đội bóng tối" của Nga, vốn được cho là tham gia vận chuyển dầu và hàng hóa thông qua những cơ cấu sở hữu và đăng ký phức tạp nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt.

Gelendzhik nằm gần Novorossiysk, một trong những cảng quan trọng của Nga trên biển Đen và là khu vực có ý nghĩa lớn đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ. Khu vực ven biển Krasnodar ngày càng trở thành một trong những hướng mà Ukraine tập trung các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa.

Trong những ngày gần đây, các cuộc tấn công cũng được báo cáo tại Novorossiysk và cảng Tuapse gần đó. Tờ Espreso của Ukraine đưa tin nhiều vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra dọc khu vực bờ biển, cho thấy hoạt động của máy bay không người lái (UAV) diễn ra trên phạm vi tương đối rộng.

Phía Nga chưa công bố thông tin chính thức xác nhận mức độ thiệt hại tại trận địa S-400 ở Gelendzhik. Do đó, quy mô thiệt hại thực tế vẫn chưa thể được xác minh độc lập.

S-400 là mục tiêu có giá trị cao

S-400 Triumf là hệ thống phòng không tầm xa cơ động do Nga phát triển, gồm các radar, sở chỉ huy và bệ phóng tên lửa. Hệ thống được thiết kế để bảo vệ các khu vực rộng lớn trước nhiều loại mối đe dọa trên không.

Việc Ukraine tập trung UAV vào những hệ thống như S-400 phản ánh một đặc điểm ngày càng rõ của chiến sự hiện đại: các phương tiện không người lái có chi phí tương đối thấp có thể được sử dụng để tìm kiếm và gây sức ép lên những hệ thống quân sự có giá trị cao hơn rất nhiều.

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, được thành lập chính thức như một binh chủng độc lập vào năm 2024, đã trở thành một thành phần quan trọng trong chiến lược tác chiến bằng UAV của Kiev. Đơn vị này tập trung phát triển và sử dụng UAV cho nhiều nhiệm vụ, từ trinh sát, chỉ thị mục tiêu đến tấn công các cơ sở quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Chiến dịch Mạng Nhện hồi tháng 6/2025 là một ví dụ nổi bật cho khả năng này. Ukraine khi đó tuyên bố đã sử dụng UAV để tấn công các máy bay ném bom chiến lược Nga tại nhiều căn cứ nằm cách xa tiền tuyến hàng nghìn km.

Những hoạt động như vậy cho thấy khoảng cách địa lý ngày càng khó bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu quân sự có giá trị cao. Các căn cứ, sân bay, kho vũ khí và trận địa phòng không nằm sâu trong lãnh thổ Nga vẫn có thể trở thành mục tiêu nếu đối phương sở hữu phương tiện tấn công đủ tầm và khả năng thu thập thông tin mục tiêu.