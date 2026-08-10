Ba lời tiên tri của Baba Vanga cho cuối năm 2026

Theo những diễn giải đang được lan truyền, Baba Vanga được cho là đưa ra 5 dự đoán lớn cho năm 2026. Những tín đồ của bà cho rằng hai trong số đó đã ứng nghiệm. Dự đoán đầu tiên nói về một loạt thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng xảy ra trên toàn cầu. Những người tin Baba Vanga liên hệ lời tiên tri này với trận động đất 7,7 độ tại Myanmar hồi tháng 3 khiến hàng nghìn người thiệt mạng, cùng các đợt nắng nóng, cháy rừng, lũ quét và bão lớn ở nhiều khu vực.

Dự đoán thứ hai được cho là nói về máy móc và trí tuệ nhân tạo ngày càng thay thế con người trong công việc. Tuy nhiên, cả hai diễn giải này đều rất chung chung. Động đất, lũ lụt, cháy rừng hay bão xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới mỗi năm, trong khi trí tuệ nhân tạo đã phát triển từ nhiều năm trước. Không có tài liệu xác thực cho biết Baba Vanga từng đưa ra những dự đoán này vào thời điểm nào hoặc chính xác bà đã nói gì.

Ba lời tiên tri còn lại gây chú ý hơn. Theo lời truyền miệng, Baba Vanga được cho là dự đoán một "con tàu vũ trụ khổng lồ" sẽ đi vào bầu khí quyển Trái đất, mở ra khả năng nhân loại tiếp xúc với sự sống ngoài Trái đất. Một số diễn giải cho rằng sự kiện này sẽ xảy ra vào tháng 11, khiến những người tin theo đặc biệt chú ý khi năm 2026 bước vào những tháng cuối.

Sự quan tâm đến dự đoán này tăng lên trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một số hồ sơ giải mật liên quan các hiện tượng bất thường chưa xác định. Tuy nhiên, những tài liệu này không cung cấp bằng chứng được xác minh về tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh hay sự sống ngoài Trái đất.

Một vật thể chưa xác định cũng không đồng nghĩa với vật thể ngoài hành tinh, bởi nó có thể được giải thích là khinh khí cầu, máy bay không người lái, máy bay, vệ tinh, hiện tượng khí quyển hoặc lỗi cảm biến.

Nhà tiên tri mù Baba Vanga.

Một dự báo khác được cho là Baba Vanga dành cho năm 2026 liên quan đến nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Các diễn giải về lời tiên tri cho rằng những căng thẳng giữa các cường quốc có thể dẫn đến một cuộc xung đột lan rộng, đe dọa ổn định toàn cầu.

Tính đến ngày 8/8, chưa có sự kiện nào được xác nhận là đáp ứng lời tiên tri này. Xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới vẫn tiếp diễn, nhưng không có bằng chứng cho thấy một cuộc chiến tranh thế giới như dự báo đã xảy ra.

Lời tiên tri thứ ba được những người theo Baba Vanga nhắc đến là một thay đổi lớn trong chính trường nước Nga có thể xảy ra trước cuối năm 2026.

Baba Vanga, tên thật Vangeliya Pandeva Dimitrova, là nhà tiên tri mù người Bulgaria qua đời năm 1996. Bà được các tín đồ cho rằng từng dự đoán nhiều sự kiện lớn như vụ khủng bố 11/9, thảm họa Chernobyl, cái chết của Công nương Diana, sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 và đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, bà không để lại văn bản ghi chép những lời tiên đoán. Phần lớn nội dung được cho là lời của Baba Vanga do người thân, trong đó có cháu gái Krasimira Stoyanova, và những người theo dõi bà ghi lại sau khi bà qua đời. Vì vậy, không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy tất cả những lời tiên tri này thực sự được bà đưa ra từ trước.