Bí thư Đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi: Ngưng cung cấp điện, nước, viễn thông, rút giấy phép các cơ sở kinh doanh vi phạm

Ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (chiều 7/8).

Ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc phát biểu chỉ đạo tại cuộ họp. Ảnh: HC

Tại cuộc họp, lãnh đạo Đảng ủy, UBND đặc khu cùng đại diện các cơ quan công an, quản lý thị trường, điện lực, cấp nước, các đơn vị viễn thông và các phòng, ban chuyên môn đã báo cáo tình hình quản lý hoạt động kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo toàn diện về tình hình thực tế cũng như những tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn, Bí thư Đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi đã đưa ra những chỉ đạo trọng tâm, thể hiện rõ quyết tâm lập lại trật tự đô thị và kỷ cương kinh doanh.

Theo đó, Bí thư Đặc khu Phú Quốc giao Đảng ủy UBND đặc khu chỉ đạo UBND đặc khu chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành. Quy chế này nhằm bảo đảm việc trao đổi thông tin, kiểm tra và xử lý vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, hoạt động kinh doanh được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và tuân thủ đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phú Quốc sẽ ngưng cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông, rút giấy phép... đối với các cơ sở kinh doanh, người dân vi phạm về đất đai, đất rừng trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông, hành lang biển và trật tự đô thị. Ảnh: HC

Đối với công tác xử lý vi phạm, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu áp dụng các biện pháp mạnh tay, có tính răn đe cao đối với các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình cố tình vi phạm trong các lĩnh vực: đất đai, đất rừng, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông, hành lang biển và trật tự đô thị.

Theo chỉ đạo, đối với các trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, UBND đặc khu phải thông tin bằng văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh và các đơn vị cung cấp dịch vụ phối hợp xử lý.

Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng tiến hành ngừng hoặc chấm dứt việc cung cấp các dịch vụ, giấy phép và điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình vi phạm theo quy định pháp luật. Các dịch vụ, điều kiện được xem xét gồm: điện, nước, viễn thông, giấy phép kinh doanh, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Các Tổ kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn đặc khu từ ngày 10/8 đến ngày 16/8. Ảnh: HC

Đối với những trường hợp vi phạm nhưng chưa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu thành lập các tổ kiểm tra liên ngành, đồng loạt ra quân kiểm tra điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình.

Các Tổ kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn đặc khu từ ngày 10/8 đến ngày 16/8.

Quá trình kiểm tra phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch; tiến hành lập biên bản và thực hiện nghiêm các thủ tục xử lý vi phạm hành chính hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định nếu phát hiện sai phạm và thực hiện ngừng hoặc chấm dứt cung cấp các dịch vụ điện, nước, viễn thông…

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cũng yêu cầu Đảng ủy UBND lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc công khai quy hoạch chi tiết phân khu đặc khu Phú Quốc; đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, người dân từ đó tiến hành cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp, người dân đúng quy định pháp luật.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc kêu gọi các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình chấp hành nghiêm trật tự, kỷ cương đô thị, hướng tới môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, văn minh và bền vững cho đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh: HC

Đồng thời, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc kêu gọi các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình chấp hành nghiêm trật tự, kỷ cương đô thị, hướng tới môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, văn minh và bền vững cho đảo ngọc Phú Quốc.

“Việc kiểm soát từ sớm, từ đầu các điều kiện kinh doanh, xây dựng và xử lý các vi phạm là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng vi phạm về đất đai, đất rừng, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông, hành lang biển và trật tự đô thị. Qua đó hạn chế tối đa việc phải tổ chức cưỡng chế, đập bỏ nhà cửa, công trình đã xây dựng, gây lãng phí tài sản của người dân và công sức của Nhà nước”, ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.