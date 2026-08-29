Về quê nghỉ lễ 2/9: Đi 3 tiếng chưa ra khỏi thành phố

15h ngày 28/8, Anh Thơ, 25 tuổi, rời văn phòng trên đường Cầu Giấy, Hà Nội để đón xe về Nghệ An nghỉ lễ 2/9. Để tránh tình trạng kẹt cứng ở cửa ngõ thành phố trong giờ tan tầm như các kỳ nghỉ trước, cô xin về sớm ba tiếng. Quãng đường 12 km ra bến xe Nước Ngầm dự kiến mất 25 phút nhưng thực tế kéo dài hơn dự tính.

Vừa rẽ sang trục đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, taxi chở Thơ bắt đầu gặp tình trạng giao thông ùn ứ. Chiếc xe di chuyển chậm dưới chân đường Vành đai 3 và hai tiếng sau mới đến được bến xe.

Sau khi xuất bến, chuyến xe khách của Thơ tiếp tục nhích qua các nhịp đèn đỏ ở cửa ngõ phía Nam, đến 18h vẫn chưa ra khỏi thành phố. "Tốc độ này chắc rạng sáng mai tôi mới tới nhà", Thơ nói.

Ùn tắc trên đường Giải Phóng đoạn giao với đường Ngọc Hồi theo hướng ra ngoại thành Hà Nội, hướng về Ninh Bình và các tỉnh miền Trung. Ảnh: Phạm Chiểu

Tất Đạt, 26 tuổi, cũng xin về sớm và rơi vào tình cảnh giống Anh Thơ dù anh tự lái xe cá nhân về Hải Phòng.

Khởi hành từ Cầu Giấy lúc 15h45, Đạt dự định đi Vành đai 3 qua cầu Thanh Trì. Các hội nhóm giao thông liên tục cảnh báo Vành đai 3 trên cao ùn tắc cả hai chiều, anh đổi hướng sang cầu Nhật Tân, chấp nhận đi vòng xa thêm vài chục km để vào quốc lộ 5. Đến 16h, vừa rẽ vào đường Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân, Đạt thấy dòng xe cộ kẹt cứng dài vài km. Anh tiếp tục đổi lộ trình vòng sang đường Láng, lên Vành đai 2 sang Long Biên. Tới 17h, ôtô của Đạt mắc kẹt ở cầu vượt Trường Chinh.

"Hơn hai tiếng vẫn chưa thoát khỏi nội đô, tôi định quay lại đợi nửa đêm đường vắng hơn đi tiếp nhưng cũng không được. Chiều ngược lại trên Vành đai 3 cũng ùn tắc", Đạt nói.

Từ trưa 28/8, người dân Hà Nội bắt đầu rời thành phố trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Năm nay kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tiếp (từ 29/8 đến hết 2/9) nên nhu cầu về quê, đi du lịch của mọi người tăng, tạo áp lực cho giao thông. Theo ghi nhận của VnExpress từ 15h30 chiều 28/8, hàng loạt tuyến phố tại Hà Nội như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển hướng về Linh Đàm, Giải Phóng, Ngọc Hồi kẹt cục bộ. Vành đai 3 trên cao, đường Võ Chí Công, Vành đai 2, cầu Chương Dương chung cảnh ùn tắc.

"Các năm trước, phương tiện chỉ bắt đầu ùn ứ từ chiều tối nhưng năm nay tắc đường ở các cửa ngõ xảy ra từ trưa", giám đốc nhà xe Dũng Minh, chuyên tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh cho biết. Nhà xe mở bán vé từ cuối tháng 7, lượng khách tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Dù tăng cường 30 chuyến, doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu.

Người dân chở hành lý bằng xe máy chạy trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh:Thế Bằng

Tại TP HCM, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất chịu áp lực giao thông đột biến từ giữa buổi chiều. Các trục đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện, vòng xoay Lăng Cha Cả chật kín ôtô, xe máy.

Nhật Huyền, 27 tuổi, ở phường Tân Hưng, TP HCM xin nghỉ làm sớm một tiếng để kịp chuyến bay 19h về Nghệ An. Quãng đường 14 km ra sân bay tiêu tốn của cô gần ba tiếng. Lúc 15h30, taxi chở Huyền mắc kẹt dưới chân cầu Kênh Tẻ. Dòng xe ken đặc nhích từng mét dưới trời nắng gắt.

Mất 45 phút để di chuyển chưa đầy 3 km, ứng dụng định vị báo đoạn Nguyễn Văn Trỗi tiếp tục kẹt xe. Sợ trễ giờ làm thủ tục lúc 18h15, Huyền thanh toán tiền cước, kéo vali đi bộ và gọi xe ôm công nghệ để tiếp tục hành trình.

"Tôi mang hai kiện hành lý cồng kềnh nhưng phải đi bộ rồi chuyển sang xe máy vì sợ trễ chuyến", Huyền cho biết.