Xử phạt kiểm duyệt viên nhóm Facebook để lọt văn bản giả mạo

Trước đó, ngày 27-8-2026, hình ảnh một văn bản giả mạo Quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội xuất hiện và lan truyền trên một số hội, nhóm mạng xã hội. Nội dung sai sự thật này không được kiểm duyệt, ngăn chặn trước khi đăng tải, gây hoang mang trong dư luận.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương xác minh, mời các cá nhân liên quan làm việc để làm rõ trách nhiệm.

Thông tin giả mạo bị lan truyền. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Ngày 28-8-2026, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.H.N (sinh năm 1987, trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), kiểm duyệt viên hai nhóm Facebook “GIAO THÔNG VĂN MINH” và “GIAO THÔNG VĂN MINH STUDIO”, về hành vi quản lý, điều hành hoặc có khả năng chi phối trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tài khoản, hội, nhóm nhưng không triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng làm việc với T.H.N. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Mục 1 Chương II Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19-8-2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; mức phạt 15 triệu đồng.

Cùng ngày, liên quan đến việc thông tin sai sự thật về vụ việc, ông M.P.L (sinh năm 1971; nơi ở: Phường Phú Diễn, Hà Nội) bị xử phạt 12.500.000 đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Đối với trường hợp trực tiếp đăng tải thông tin sai sự thật, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với quản trị viên, kiểm duyệt viên các hội, nhóm có đông thành viên trên mạng xã hội. Theo quy định mới, người quản lý, điều hành phải chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý nội dung vi phạm pháp luật; không để thông tin sai sự thật lan truyền, gây hệ lụy tiêu cực.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo quản trị viên, kiểm duyệt viên tăng cường kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải; thiết lập nội quy và cơ chế quản lý chặt chẽ; không để đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin xâm phạm danh dự, nhân phẩm, bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc chứa đường dẫn lừa đảo.

Khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về nội dung vi phạm, quản trị viên, kiểm duyệt viên phải lập tức gỡ bỏ; đồng thời chủ động phối hợp, chấp hành kịp thời yêu cầu xác minh, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin của cơ quan có thẩm quyền.

Việc thực hiện nghiêm trách nhiệm quản trị, kiểm duyệt góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh; nâng cao ý thức của người sử dụng mạng xã hội và phòng ngừa hiệu quả hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật.