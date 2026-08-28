Khởi tố người thả diều gây gián đoạn hàng loạt chuyến bay ở Tân Sơn Nhất

Thân Văn Tấn, 42 tuổi, bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc thả diều trong khu vực cấm bay, làm dừng hoạt động tiếp thu tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất và ảnh hưởng 16 chuyến bay. Ảnh: CACC

Thân Văn Tấn, 42 tuổi, bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc thả diều trong khu vực cấm bay, làm dừng hoạt động tiếp thu tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất và ảnh hưởng 16 chuyến bay.

Ngày 28/8, Tấn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cản trở giao thông đường không”, theo khoản 2 Điều 278 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 13/8, Tấn mang 3 con diều gắn đèn chớp đến bãi đất trống thuộc dự án nhà ga Metro (phường Đông Hưng Thuận) để thả. Đến 16h5, một con diều gãy khung rơi xuống, Tấn dùng con diều khác thay thế rồi chuyển sang khu vực đầu cầu thuộc phường Bình Hưng Hòa tiếp tục thả lên cao. Qua xác minh tọa độ, toàn bộ các vị trí Tấn thả diều đều nằm trong vùng cấm bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đến 19h40 cùng ngày, Trung tâm Điều hành bay khu vực III (Sư đoàn Không quân 370) phát hiện vật thể bay tại khu vực hướng Cầu Tham Lương nên thông báo Cảng vụ Hàng không miền Nam. Các lực lượng chức năng lập tức phối hợp truy tìm, đồng thời triển khai tạm dừng tiếp thu tàu bay để bảo đảm an toàn hàng không.

Khoảng 20h, Công an TP.HCM phát hiện Tấn đang thả diều gắn đèn chớp tại khu vực đường đang thi công thuộc Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (phường Bình Hưng Hòa). Sau khi thu hồi diều và loại bỏ nguy cơ, đến 20h15, sân bay Tân Sơn Nhất mới khôi phục hoạt động bình thường.

Sự việc khiến 16 chuyến bay đi và đến bị ảnh hưởng, gây thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.

Công an TP.HCM cảnh báo người dân tuyệt đối không thả diều, bóng bay, đèn trời hoặc điều khiển flycam, drone trong khu vực cấm và hạn chế bay khi chưa được cấp phép. Mọi hành vi gây mất an toàn hàng không sẽ bị xử lý nghiêm, trường hợp đủ căn cứ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người dân khi phát hiện vật thể bay bất thường gần khu vực sân bay cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn.