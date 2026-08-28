Dòng ôtô ken đặc quanh Tân Sơn Nhất trước kỳ nghỉ 2/9

Từ 15h30, nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất như: Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện, Hoàng Văn Thụ... lượng phương tiện đổ về đông nghịt khiến giao thông ùn tắc.

Kết thúc buổi làm việc chiều nay, người dân sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày.

Dự báo chung dịp lễ, bình quân mỗi ngày Tân Sơn Nhất khai thác 780 chuyến với khoảng 130.000 khách. Cao điểm nhất hôm 2/9, khoảng 800 chuyến bay, 135.000 khách.

Dòng xe xếp hàng dài qua hầm chui Phan Thúc Duyện dài 400 m. Nhiều xe máy phải chen chúc giữa khoảng trống các ôtô để di chuyển. Hầm chui Phan Thúc Duyện là điểm nối đường Hoàng Văn Thụ, khu vực Phú Nhuận và Tân Bình, để vào nhà ga T3.

Lúc 16h35, lượng phương tiện dồn về càng đông về chiều muộn tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng.

Tuyến đường bên cạnh hầm chui Phan Thúc Duyện để dòng xe rẽ trái ra vòng xoay Lăng Cha Cả đông nghịt phương tiện.

Nhiều tốp cảnh sát túc trực ở các giao lộ để điều tiết, giảm ùn tắc giữa các dòng xe.

Xe ùn ứ trên và dưới cầu vượt vòng xoay Lăng Cha Cả hướng về ngã tư Phú Nhuận.

Dòng xe đông đúc trên đường Trường Sơn dẫn vào nhà ga T1 sân bay.

Tân Sơn Nhất hiện vào cao điểm phục vụ đi lại dịp lễ Quốc khánh. Hôm nay, sân bay có 735 chuyến chở khách với hơn 121.000 người cả chiều đi và đến, tập trung các chặng nội địa vào buổi chiều đến tối.

Bên trong ga nội địa, hành khách xếp hàng làm thủ tục khá đông nhưng chưa xảy ra ùn ứ như những năm trước. Nhiều hãng đã chuyển sang ga T3, T1 hiện chỉ còn Vietjet khai thác.

Dòng ôtô xếp hàng tại lối ra nhà ga T1. Ôtô chở khách đến sảnh trả khách sau đó phải ra ngoài bằng tuyến này.

Từ hôm nay, đường nội bộ ga quốc tế T2 được nối sang ga nội địa T1, giúp xe chạy thông suốt, hạn chế ùn ứ, nhất là dịp lễ 2/9.

Lượng khách tăng cao khiến việc đặt xe công nghệ tại sân bay gặp khó. Đáp xuống T1 nhưng không đặt được xe, ông Bình mang thùng hàng và balo đi bộ khoảng 300 m ra đường Trường Sơn để đón xe.