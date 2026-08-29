Nepal đối mặt nguy cơ lũ mới sau khi hồ chắn gần biên giới Trung Quốc tràn bờ Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Theo giới chức địa phương, Quân đội Nepal thông báo hồ chắn lớn hình thành gần nơi hợp lưu của hai sông Chhochen Khola và Purepu Tsangpo ở phía Tây Tạng, Trung Quốc đã tràn bờ. Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal sau đó ghi nhận mực nước sông Bhotekoshi ở phía Nepal tăng lên.

Trước đó, phía Trung Quốc thông báo lượng nước trong hồ chắn đã vượt 2,5 triệu m³ trong ngày 28/8, tăng từ khoảng 2 triệu m³ vào ngày hôm qua, trước khi bắt đầu tràn xuống sông Bhotekoshi. Chính quyền huyện Rasuwa của Nepal cho biết mực nước sông đang tăng, song chưa xác định chính xác lượng nước thoát khỏi hồ cũng như mức độ nguy hiểm đối với các khu vực hạ lưu.

Hồ chắn hình thành gần nơi hợp lưu của sông Chhochen Khola và sông Purepu Tsangpo ở phía Tây Tạng, Trung Quốc bắt đầu tràn bờ (Ảnh CCTV)

Trước nguy cơ xuất hiện một đợt lũ mới, chính quyền Nepal yêu cầu người dân tránh xa bờ sông và di chuyển lên những khu vực cao, an toàn. Các đội cứu hộ cũng được yêu cầu rút người, phương tiện và thiết bị khỏi những khu vực có nguy cơ. Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ tại Rasuwa phải tạm dừng khoảng 90 phút trước khi được nối lại.

Giới chức Nepal cho biết hiện chưa ghi nhận một đợt lũ lớn mới, nhưng vẫn duy trì cảnh báo do tình hình ở thượng nguồn còn biến động. Các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ mực nước sông Bhotekoshi và Trishuli để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân nếu xuất hiện dòng nước lớn từ phía Tây Tạng.