CSGT xử lý 9 tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), tối 27/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Đội 3, Cục CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp lái xe khách có hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Các trường hợp vi phạm đều được lực lượng CSGT cho xem lại clip, hình ảnh ghi nhận hành vi vi phạm. Sau khi trực tiếp xem hình ảnh, các tài xế đều công nhận hành vi của mình và chấp hành việc lập biên bản theo quy định.

Hình ảnh phương tiện vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera - (ảnh Cục CSGT).

Cục CSGT cho biết, mục tiêu cao nhất của công tác kiểm tra, xử lý không phải là xử phạt thật nhiều, mà nhằm cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và thói quen lái xe an toàn cho người tham gia giao thông.

Đối với xe khách, việc duy trì khoảng cách an toàn càng có ý nghĩa quan trọng bởi phía sau tay lái là tính mạng, sức khỏe của nhiều hành khách. Khi phương tiện chạy quá sát xe phía trước, chỉ một tình huống bất ngờ xảy ra, người điều khiển có thể không còn đủ thời gian và khoảng cách để xử lý, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn.

Theo Cục CSGT, đối với xe khách, việc duy trì khoảng cách an toàn càng có ý nghĩa quan trọng bởi phía sau tay lái là tính mạng, sức khỏe của nhiều hành khách - (ảnh Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng ghi nhận và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng một làn đường, cùng chiều di chuyển tại những đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn giữa xe trước và xe sau, đồng thời có camera ghi nhận clip, hình ảnh vi phạm.

Việc ghi nhận bằng hình ảnh giúp xác định rõ hành vi vi phạm, bảo đảm quá trình kiểm tra, xử lý khách quan, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời, hình ảnh cũng giúp người điều khiển phương tiện trực tiếp nhìn lại hành vi của mình.Cục CSGT khuyến cáo, một khoảng cách đủ an toàn có thể là ranh giới giữa một hành trình bình an và một vụ tai nạn đáng tiếc.

Lực lượng chức năng đề nghị các lái xe, đặc biệt là người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, chủ động duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, tuân thủ hệ thống báo hiệu và tổ chức giao thông trên đường cao tốc.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô vi phạm quy định về khoảng cách an toàn có thể bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe - (ảnh Cục CSGT).

Theo quy định, việc chấp hành khoảng cách an toàn không chỉ nhằm tránh bị xử phạt mà trước hết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính người lái, hành khách và những người cùng tham gia giao thông.

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ trong điều kiện thời tiết khô ráo được quy định theo từng dải tốc độ.

Cụ thể, khi xe chạy với tốc độ 60 km/h, khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 35 m. Khi chạy với tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h, khoảng cách tối thiểu là 55 m. Với tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h, khoảng cách tối thiểu là 70 m. Khi xe chạy với tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h, khoảng cách tối thiểu phải duy trì là 100 m.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô vi phạm quy định về khoảng cách an toàn có thể bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, mức xử phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng và bị trừ tới 10 điểm giấy phép lái xe.