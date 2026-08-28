Trước nghỉ lễ 2/9: Các bến xe đông khách, chuyến về miền Trung kín chỗ

Hình ảnh tại các bến xe tại Hà Nội đông khách trước nghỉ lễ 2/9:

Chiều 28/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng hành khách tại các bến xe lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm bắt đầu tăng nhanh. Không khí tại các bến xe trở nên nhộn nhịp khi người dân tranh thủ rời Thủ đô về quê hoặc đi du lịch trong những ngày nghỉ lễ.

Tại Bến xe Giáp Bát, lượng hành khách tăng rõ rệt so với ngày thường. Khu vực phòng chờ, quầy bán vé và các vị trí xe khách chuẩn bị xuất bến liên tục có hành khách di chuyển.

Đáng chú ý, các tuyến từ Hà Nội đi Thanh Hóa nhanh chóng thu hút đông hành khách. Nhiều chuyến xe sau khi vào bến đã nhanh chóng được lấp đầy chỗ, nhất là vào các khung giờ cao điểm trong buổi chiều.

Dù lượng khách tăng, hoạt động vận tải tại bến vẫn được duy trì ổn định. Hành khách được hướng dẫn mua vé, tìm vị trí lên xe và chờ đến giờ xuất bến, hạn chế tình trạng tập trung quá đông tại một khu vực.

Ngay từ đầu giờ chiều 28/8, nhiều phụ huynh đã đưa con ra bến xe, tranh thủ về quê nghỉ lễ 2/9 trước khi kỳ nghỉ chính thức bắt đầu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng phương án phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 2/9, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để bảo đảm đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao.

Theo ông Tùng, trong ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, lượng hành khách có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt vào các khung giờ chiều. Bến xe thường xuyên theo dõi lượng khách tại từng tuyến để chủ động điều tiết phương tiện, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu.

Lãnh đạo Bến xe Giáp Bát cũng khuyến cáo người dân nên chủ động mua vé tại quầy hoặc qua các kênh bán vé chính thức của nhà xe, không nên mua vé từ những người môi giới bên ngoài bến. Hành khách cần kiểm tra kỹ thông tin chuyến đi, giá vé và điểm đến trước khi lên xe.

Trong thời gian cao điểm, hành khách được khuyến cáo đến bến sớm hơn thời gian khởi hành, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên bến xe; không chen lấn, xô đẩy khi lên xuống xe.

Do nhu cầu đi lại tăng cao, nhiều hành khách phải đến bến trước 2-3 giờ để chờ xe. Trong thời gian đợi, không ít người tranh thủ chợp mắt ngay tại khu vực phòng chờ trước khi lên đường về quê nghỉ lễ 2/9.

Các chuyến xe chạy tuyến miền Trung nhanh chóng kín chỗ, nhiều xe vừa vào slot đã chật kín hành khách.

Anh Ngô Văn Quân, ở Hoài Đức (Hà Nội), cho biết anh mua vé trực tiếp tại quầy số 10 để về Sầm Sơn (Thanh Hóa), chuyến khởi hành lúc 16h. Thủ tục mua vé chỉ mất khoảng 5 phút, nhân viên phục vụ tận tình, giá vé ổn định và không có hiện tượng tăng bất thường.

Theo Công ty CP Bến xe Hà Nội, lượng hành khách được dự báo tăng mạnh từ chiều 28/8, tập trung tại các tuyến có nhu cầu về quê, thăm thân và du lịch. Riêng Bến xe Giáp Bát, ngày cao điểm dự kiến phục vụ khoảng 9.000 lượt khách, với khoảng 760 lượt xe/ngày.