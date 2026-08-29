NYT: Giám đốc CIA chuyển dữ liệu tình báo về "thực tế chiến trường" cho Nga

Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ảnh Ukrinform

NYT dẫn lời các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức, mục đích của chuyến đi là hối thúc phía Nga nghiêm túc xem xét các điều khoản hòa bình trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Giới tình báo Mỹ bày tỏ hoài nghi sâu sắc về việc liệu Tổng thống Vladimir Putin có đang được các cố vấn báo cáo trung thực về diễn biến chiến trường và mức độ thương vong thực tế hay không.

Trong cuộc gặp trực diện đầu tiên giữa hai bên tại Moscow, ông Ratcliffe đã làm rõ với Giám đốc FSB Alexander Bortnikov rằng những thách thức quân sự và kinh tế đối với Nga đòi hỏi một giải pháp đàm phán để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Đáng chú ý, các nguồn tin cho biết chuyến đi này không đi kèm bất kỳ lời đe dọa hay tối hậu thư nào từ phía Mỹ nếu Điện Kremlin phớt lờ cảnh báo trên.

Kênh liên lạc trực tiếp giữa ông Ratcliffe và ông Bortnikov hoạt động song song với các nòng cốt ngoại giao khác của chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Tổng thống, Jared Kushner.

Washington hy vọng rằng với xuất thân từng làm trong ngành tình báo, ông Putin sẽ tiếp nhận thông điệp từ Giám đốc CIA với mức độ tin cậy và khẩn trương cao hơn so với các kênh ngoại giao truyền thống.

Tờ NYT chỉ ra rằng, các chiến dịch tiến công của quân đội Nga trên chiến trường hiện đang rơi vào thế bế tắc và chịu tổn thất nặng nề. Hồi tháng 7, ông Ratcliffe từng công khai đưa ra con số gây sốc rằng tuổi thọ trung bình của một binh sĩ Nga trên tiền tuyến chưa tới 35 phút. Ông cũng nhấn mạnh rằng trong 18 tháng qua, Nga chỉ giành thêm được khoảng 1% lãnh thổ Ukraine, phần lớn do vấp phải sự kháng cự hiệu quả từ mạng lưới máy bay không người lái của Kiev.

Trước khi cất cánh tới Moscow, Giám đốc CIA đã có cuộc trao đổi với các đối tác Ukraine, khẳng định chuyến đi hoàn toàn nhằm thăm dò lập luận từ phía Nga và tuyệt đối không có chuyện thương lượng bất kỳ sự nhượng bộ nào ảnh hưởng đến chủ quyền Ukraine.

Trong khi đó, theo tờ Politico, một trọng tâm khác trong chuyến công du của ông Ratcliffe là cảnh báo Moscow không được leo thang căng thẳng với các quốc gia đồng minh NATO ở vùng Baltic như Estonia, Latvia và Litva.