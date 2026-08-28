Ukraine phát hiện bí mật gây sốc liên quan đến Mỹ trong bụng tên lửa Iskander của Nga

Ukraine kêu gọi các nước đồng minh trừng phạt Nga

Vụ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M OTRK từ bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan. (Ảnh: Ml)

Theo Ukrinform, Ủy viên Tổng thống Ukraine phụ trách chính sách trừng phạt Vladyslav Vlasiuk cho biết tại cuộc họp báo hôm 27/8 ở Kiev rằng, Ukraine đang đề nghị các đối tác áp đặt biện pháp trừng phạt đối với hơn 100 nhà sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga.

Đáng chú ý, yêu cầu này được đưa ra dựa trên bằng chứng thu thập từ thực địa. Một tên lửa Iskander mà Nga phóng vào tỉnh Kiev ngày 10/7 được phát hiện chứa hơn 140 linh kiện có nguồn gốc nước ngoài, trong đó có tới 62 linh kiện của Mỹ. Ngoài ra, tên lửa còn sử dụng các bộ phận có nguồn gốc từ Thụy Sĩ, Đức, Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo ông Vlasiuk, phần lớn những linh kiện này được sản xuất trong thời gian tương đối gần đây, cho thấy các bộ phận nước ngoài vẫn đang tìm cách tiếp cận ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Thay vì chỉ truy tìm từng lô hàng linh kiện, Kiev muốn "đánh" thẳng vào các nhà sản xuất tên lửa, nhằm thu hẹp khả năng Nga tiếp tục duy trì năng lực sản xuất vũ khí đạn đạo.

Một trong những trọng tâm trong kế hoạch của Ukraine là phối hợp các lệnh trừng phạt giữa các quốc gia.

Theo ông Vlasiuk, Kiev muốn các doanh nghiệp sản xuất tên lửa Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt đồng thời tại nhiều nước, qua đó ngăn chặn tình trạng một công ty bị phong tỏa ở quốc gia này nhưng vẫn có thể tiếp tục hoạt động hoặc chuyển hướng qua một quốc gia khác.

Ông cho biết hồ sơ về các doanh nghiệp này đã được Ukraine chuyển cho các đối tác từ vài tuần trước. Các chuyên gia Ukraine kỳ vọng có thể xác định và đưa toàn bộ những nhà sản xuất liên quan vào danh sách trừng phạt của các nước đồng minh trong tháng 9 hoặc tháng 10.

Một trong những mục tiêu được ông nêu tên là Kamensky Combine, cơ sở sản xuất các thành phần phục vụ nhiên liệu tên lửa.

Tên lửa Nga vẫn phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài

Theo phía Ukraine, các cuộc kiểm tra những tên lửa đạn đạo Nga thu được cho thấy sự hiện diện đáng kể của vi điện tử phương Tây.

Các linh kiện nước ngoài đã được phát hiện trong tên lửa Iskander-M cũng như tên lửa sử dụng cho hệ thống phòng không S-400. Nguồn gốc các bộ phận được truy ra từ Mỹ, Nhật Bản, Đức, Đài Loan, Pháp, Anh và Thụy Sĩ.

Trong số đó, Ukraine đặc biệt chú ý tới hệ thống định vị vệ tinh Kometa và các bộ phận dẫn đường quán tính tự động. Theo ông Vlasiuk, những hệ thống này sử dụng các linh kiện vi điện tử có nguồn gốc từ Mỹ, Thụy Sĩ và Pháp.

Ông cho rằng việc sản xuất tên lửa đạn đạo đòi hỏi yêu cầu đặc biệt cao về chất lượng và độ chính xác, vì vậy các hệ thống dẫn đường và định vị nói trên có thể trở thành những “nút thắt cổ chai” quan trọng trong chuỗi sản xuất tên lửa của Nga.

Kiev muốn siết chặt cả nguyên liệu và máy móc

Ukraine cũng kêu gọi các đối tác tăng cường kiểm soát xuất khẩu, thậm chí cấp phép nghiêm ngặt hoặc cấm xuất khẩu những linh kiện nhạy cảm sang các nước thứ ba bị cho là giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Kiev đồng thời đã lập danh sách hơn 10 loại vật liệu quan trọng mà ngành sản xuất tên lửa Nga cần, trong đó có ammonium perchlorate, bột nhôm và vonfram.

Ngoài nguyên liệu, Ukraine còn nhắm tới các máy công cụ điều khiển số (CNC) mà Nga cần để chế tạo tên lửa.

Liên minh châu Âu hiện đã bắt đầu chuẩn bị gói trừng phạt lớn thứ 22. Tuy nhiên, Ukraine muốn các nước không chờ tới khi toàn bộ gói trừng phạt được hoàn thiện mà triển khai các biện pháp từng bước.

Kiev đề nghị các đồng minh thông qua một gói trừng phạt nhằm vào ngành tên lửa đạn đạo ngay trong tháng 9, sau đó tiếp tục bổ sung một gói khác vào tháng 10.

Theo cách tiếp cận này, Ukraine, Anh và Canada đã áp dụng các biện pháp trừng phạt theo từng nhóm nhỏ, nhằm nhanh chóng bịt những lỗ hổng mới được phát hiện trong chuỗi cung ứng vũ khí của Nga.

Điểm đáng chú ý trong đề xuất của Kiev là Ukraine không chỉ muốn ngăn Nga mua linh kiện nước ngoài mà đang tìm cách bóp nghẹt toàn bộ chuỗi sản xuất tên lửa đạn đạo của Moscow - từ nhà sản xuất, linh kiện điện tử cho tới nguyên liệu và máy móc.