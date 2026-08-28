Những hành vi nào sẽ bị CSGT xử lý nghiêm xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 2/9?

Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, trùng với thời điểm chuẩn bị khai giảng năm học mới, khiến lưu lượng người và phương tiện giao thông được dự báo tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ đô thị, tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm và các địa bàn du lịch trên cả nước.

Để giảm thiểu ùn tắc, lực lượng CSGT đã chủ động tham mưu, ban hành, triển khai các phương án phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, trên diện rộng và trên từng tuyến, địa bàn.

CSGT tăng cường phân luồng từ xa trên các tuyến cao tốc, cửa ngõ ra vào thành phố lớn. Ảnh: Đình Hiếu

Trong đó, Cục CSGT đã ban hành 2 phương án phân luồng giao thông từ xa đối với Hà Nội, TPHCM và các địa phương giáp ranh, liên tuyến; phối hợp đẩy mạnh thông tin, khuyến cáo tình hình giao thông, phương án phân luồng giao thông để người dân lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, phương tiện sẽ gia tăng đột biến vào thời điểm trước khi bắt đầu kỳ nghỉ (khi người dân rời các đô thị lớn về quê hoặc đi du lịch) và ngày cuối kỳ nghỉ (khi người dân trở lại các thành phố để chuẩn bị làm việc, học tập).

Để tránh ùn tắc, Cục CSGT khuyến cáo người dân không nên lựa chọn thời điểm xuất phát theo tâm lý đám đông, cần chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn hành trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua các khu vực có mật độ phương tiện cao.

CSGT kiểm soát giao thông xuyên suốt kỳ nghỉ lễ

Đại diện Cục CSGT cho biết, lực lượng sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp hoặc có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là đối với xe kinh doanh vận tải.

Trong đó, trọng tâm là các hành vi: vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt không đúng quy định; chuyển làn, chuyển hướng không có tín hiệu; không chấp hành đèn tín hiệu giao thông; không giữ khoảng cách an toàn; sử dụng điện thoại khi lái xe; lái xe liên tục quá thời gian quy định.

Tài xế cần chú ý giữ khoảng cách, đi đúng tốc độ, làn đường trên cao tốc. Ảnh: Đình Hiếu

Đồng thời, CSGT kiểm tra điều kiện của người lái, phương tiện và việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải như chở quá số người, quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, đón trả khách không đúng quy định, vận tải hành khách trá hình và các vi phạm khác được phát hiện trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

Với các tuyến cao tốc, CSGT sẽ tập trung xử lý trường hợp đi ngược chiều, lùi xe, quay đầu xe, dừng đỗ, đón trả khách trái quy định, chuyển làn không có tín hiệu, đi vào làn dừng khẩn cấp và không giữ khoảng cách an toàn.

Cục CSGT cũng chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, kết hợp tuần tra công khai, cơ động, hóa trang, khai thác dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thông tin phản ánh của người dân và các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý vi phạm.

Quan điểm là xử lý nghiêm, đúng quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng đồng thời phải bảo đảm công khai, minh bạch, không gây phiền hà, cản trở hoạt động đi lại, vận tải hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.