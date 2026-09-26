Đâm vào đuôi xe tải đang dừng đỗ, 3 người tử vong

Ngày 26/9, thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng cho biết, tại khu công nghiệp An Dương (địa bàn phường An Phong, TP Hải Phòng) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người cùng ngồi trên 1 xe mô tô tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h25 cùng ngày (26/9). Vào thời điểm này, xe mô tô BKS 26AA-88650 chở theo 3 người di chuyển tại chiều đường khu công nghiệp An Dương, đến khu vực đường ngang số 7 đã đâm vào phía sau xe ô tô BKS 19H -130.92 do anh Phạm Văn Đ. (SN 1981, trú xã Tiến Thắng, TP Hà Nội) điều khiển, xe đang đỗ cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú đâm mạnh đã khiến cả 3 người trên xe mô tô tử vong tại chỗ, gồm: Lò Văn V. (SN 2006), Lò Văn D. và Lò Đức A. (cùng SN 2007), cùng trú tại Bản Két, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Xe mô tô bị biến dạng phần đầu, hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường An Phong tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính nạn nhân để liên hệ với gia đình bàn giao thi thể, đồng thời vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định.