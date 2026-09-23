Xe đưa rước công nhân gây tai nạn liên hoàn ở Tây Ninh

Ngày 23/9, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đưa rước công nhân và xe máy xảy ra trên đường ĐT784, đoạn qua xã Cầu Khởi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, ô tô mang biển số 98H-062.xx chở gần 20 công nhân lưu thông trên đường ĐT784, theo hướng từ xã Truông Mít đến phường Tân Ninh.

Khi đến giao lộ Khởi Hà - Phước Ninh, ô tô xảy ra va chạm với một xe máy do người phụ nữ điều khiển đang dừng sát lề đường.

Sau cú va chạm, xe đưa rước công nhân mất lái, lao lên vỉa hè tông gãy một trụ điện mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy bị thương nặng. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, trụ điện bị gãy đôi, cabin ô tô hư hỏng nặng. Rất may gần 20 công nhân trên xe an toàn.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết nạn nhân nữ đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.