Tuyến đường rộng hơn 90m bên Hồ Tây dần lộ diện, kết nối Nhà hát Ngọc Trai

Đường Đặng Thai Mai (phường Tây Hồ, Hà Nội) đang được đầu tư theo hai dự án với tổng vốn hơn 1.195 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 dài 1.260m được triển khai từ năm 2025, còn dự án kéo dài tuyến đến đường Âu Cơ được khởi công tháng 3/2026.

Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 552,697 tỷ đồng. Tuyến có điểm đầu tại khu nhà khách Hồ Tây, điểm cuối giao với đường Xuân Diệu. Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục cảnh quan.

Những ngày đầu tháng 9, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại công trường, một số đoạn mặt đường đã được thảm lớp bê tông nhựa.

Vỉa hè hai bên tuyến đang được lát đá, bó vỉa và hố trồng cây đã được thi công. Hào kỹ thuật, hệ thống điện chiếu sáng cùng các hạng mục phụ trợ cũng đang được hoàn thiện.

Các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc làm việc trên tuyến, triển khai đồng thời những phần việc còn lại.

Trong khi giai đoạn 1 đang hoàn thiện, dự án xây dựng đường Đặng Thai Mai kéo dài đến đường Âu Cơ cũng được triển khai nhằm hoàn chỉnh kết nối giao thông khu vực.

Dự án giai đoạn 2 được khởi công tháng 3/2026, có tổng mức đầu tư 642,383 tỷ đồng, chiều dài khoảng 100m. Điểm đầu tuyến giao với đường Xuân Diệu, điểm cuối giao với đường Âu Cơ.

Theo thiết kế, đoạn đường có mặt cắt ngang rộng tới 93,6m. Lòng đường gồm hai làn rộng 7m và 9m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m. Dự án đồng thời thực hiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và hầm chui dân sinh.

Dù chiều dài chỉ khoảng 100m, tổng mức đầu tư của dự án lên tới 642,383 tỷ đồng. Phần lớn kinh phí được dành cho công tác giải phóng mặt bằng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư, hạ tầng phường Tây Hồ, có 26 hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Các hộ đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mức bồi thường dự kiến khoảng 20 tỷ đồng mỗi hộ. Người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng được bố trí tái định cư tại xã Thư Lâm, huyện Đông Anh cũ.

Bán đảo Quảng An đang được Hà Nội định hướng phát triển thành khu vực có không gian cây xanh, công viên văn hóa nghệ thuật và các công trình dịch vụ, văn hóa. Trong đó, Nhà hát Ngọc Trai là một trong những công trình được triển khai tại khu vực này. (Ảnh phối cảnh nhà hát sau khi hoàn thành)

Đường Đặng Thai Mai cùng các tuyến giao thông liên quan có vai trò kết nối các khu chức năng trong bán đảo Quảng An, đồng thời tạo thêm kết nối từ khu vực Hồ Tây tới mạng lưới giao thông xung quanh.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực, kết hợp với hệ thống cây xanh, cảnh quan và các công trình văn hóa đang được đầu tư tại bán đảo Quảng An.