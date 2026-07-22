Ngỡ ngàng diện mạo mới đường kết nối Tây Hồ Tây
Sau khi hoàn thiện các hạng mục tiêu thoát nước và chỉnh trang hạ tầng, đường Xuân Tảo mang diện mạo sáng, xanh, sạch đẹp hơn, đồng thời cải thiện khả năng lưu thông và chống ngập cho khu vực.
Đường Xuân Tảo nằm trên địa bàn phường Nghĩa Đô (Hà Nội) là trục giao thông quan trọng nối khu Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây với đường Hoàng Quốc Việt. Sau thời gian triển khai dự án tiêu thoát nước khẩn cấp, khu vực này đã có nhiều thay đổi rõ nét: tuyến mương được xây dựng kiên cố, vỉa hè mở rộng và lát đá đồng bộ, lan can bảo vệ được lắp đặt dọc công trình. Những hạng mục còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện, từng bước nâng cao khả năng thoát nước, cải thiện cảnh quan và tạo không gian đi lại thuận tiện hơn cho người dân.
Tuyến mương tiêu thoát nước mới được xây dựng kiên cố dọc đường Xuân Tảo. Ảnh: T.Anh
Hệ thống cống ngầm kết nối các đoạn mương nhằm tăng khả năng thu gom, tiêu thoát nước. Ảnh: T.Anh
Công trình cải tạo mương kéo dài qua khu dân cư đông đúc thuộc khu vực Tây Hồ Tây. Ảnh: T.Anh
Khu Ngoại giao đoàn và Tây Hồ Tây nhìn từ trên cao. Ảnh: T.Anh
Tuyến mương mới chạy song song với trục đường Xuân Tảo rộng 8 làn xe. Ảnh: T.Anh
Không gian đô thị hiện đại, nhiều cây xanh bao quanh khu vực dự án. Ảnh: T.Anh
Công nhân thu gom rác tại cửa cống tiếp giáp đường Hoàng Quốc Việt. Ảnh: T.Anh
Các hạng mục vỉa hè, lát đá đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: T.Anh
Dự án thuộc chương trình khẩn cấp xử lý úng ngập tại nhiều khu đô thị phía Tây Hà Nội. Ảnh: T.Anh
Vỉa hè rộng, lan can bảo vệ và hạ tầng hai bên tuyến mương đã cơ bản hoàn thiện. Ảnh: T.Anh
Tuyến đường dài 13,5km quanh Hồ Tây dự kiến được mở rộng bằng cầu cạn vươn ra mặt nước, vừa tăng năng lực giao thông vừa giữ nguyên diện tích hồ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/07/2026 09:04 AM (GMT+7)