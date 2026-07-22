Ngỡ ngàng diện mạo mới đường kết nối Tây Hồ Tây

Đường Xuân Tảo nằm trên địa bàn phường Nghĩa Đô (Hà Nội) là trục giao thông quan trọng nối khu Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây với đường Hoàng Quốc Việt. Sau thời gian triển khai dự án tiêu thoát nước khẩn cấp, khu vực này đã có nhiều thay đổi rõ nét: tuyến mương được xây dựng kiên cố, vỉa hè mở rộng và lát đá đồng bộ, lan can bảo vệ được lắp đặt dọc công trình. Những hạng mục còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện, từng bước nâng cao khả năng thoát nước, cải thiện cảnh quan và tạo không gian đi lại thuận tiện hơn cho người dân.

Tuyến mương tiêu thoát nước mới được xây dựng kiên cố dọc đường Xuân Tảo. Ảnh: T.Anh

Hệ thống cống ngầm kết nối các đoạn mương nhằm tăng khả năng thu gom, tiêu thoát nước. Ảnh: T.Anh

Công trình cải tạo mương kéo dài qua khu dân cư đông đúc thuộc khu vực Tây Hồ Tây. Ảnh: T.Anh

Khu Ngoại giao đoàn và Tây Hồ Tây nhìn từ trên cao. Ảnh: T.Anh

Tuyến mương mới chạy song song với trục đường Xuân Tảo rộng 8 làn xe. Ảnh: T.Anh

Không gian đô thị hiện đại, nhiều cây xanh bao quanh khu vực dự án. Ảnh: T.Anh

Công nhân thu gom rác tại cửa cống tiếp giáp đường Hoàng Quốc Việt. Ảnh: T.Anh

Các hạng mục vỉa hè, lát đá đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: T.Anh

Dự án thuộc chương trình khẩn cấp xử lý úng ngập tại nhiều khu đô thị phía Tây Hà Nội. Ảnh: T.Anh

Vỉa hè rộng, lan can bảo vệ và hạ tầng hai bên tuyến mương đã cơ bản hoàn thiện. Ảnh: T.Anh