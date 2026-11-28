Theo UBND phường Hiệp Hòa, khoảng 11h05 ngày 28/11, phường nhận tin báo hai cháu N.T.P. (2 tuổi) và V.N.K. (3 tuổi) bị đuối nước tại khu phố Bạch Đằng.

Trước khi xảy ra sự việc, hai cháu đang chơi cùng một trẻ 5 tuổi. Trong nhà có người lớn. Khi người lớn không để ý, hai cháu ra khu vực ao chơi rồi trượt chân xuống nước.

Người thân và hàng xóm phát hiện, đưa hai cháu lên bờ và sơ cứu. Các bác sĩ Trạm Y tế phường tiếp tục cấp cứu tại chỗ rồi chuyển hai cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên. Cả hai cháu đều không qua khỏi.

Sau vụ việc, đại diện phường Hiệp Hòa đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình. Chính quyền địa phương khuyến cáo các hộ có ao, hồ trong khuôn viên nhà cần làm hàng rào chắc chắn, lắp cổng có khóa và phân công người trực tiếp trông trẻ, kể cả khi có nhiều người lớn ở nhà.