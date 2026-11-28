Sáu trường hợp bị thu hồi sổ đỏ

Theo luật sư Trần Tiến Quân (Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa), căn cứ khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong 6 trường hợp sau:

Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trên sổ đỏ

Người sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ Đăng ký biến động đất đai nhưng phải cấp mới sổ đỏ. Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định pháp luật. Sổ đỏ đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy. Người phải thi hành án không nộp sổ đỏ trong trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất

Theo điểm a khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024, khi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp, sổ đỏ tương ứng sẽ bị thu hồi.

Trường hợp này có thể xảy ra khi thửa đất thuộc diện Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định.

Cơ quan quản lý đang nghiên cứu cấp sổ đỏ điện tử, hướng tới thuận tiện hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục đất đai. Ảnh minh họa - AI.

Cần lưu ý, quy định nêu trên áp dụng đối với trường hợp Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trên Giấy chứng nhận. Nếu chỉ thu hồi một phần diện tích, việc chỉnh lý hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đối với phần đất còn lại được thực hiện theo quy định pháp luật.

Người sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ

Theo điểm b khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024, trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cũng thuộc diện Nhà nước thu hồi sổ đỏ cũ.

Đây là trường hợp mang tính chất thủ tục hành chính, nhằm thay thế Giấy chứng nhận cũ bằng giấy chứng nhận mới. Việc thu hồi không đồng nghĩa người dân vi phạm pháp luật hoặc bị mất quyền sử dụng đất.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận mới theo quy định.

Đăng ký biến động đất đai nhưng phải cấp mới sổ đỏ

Điểm c khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024 quy định, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận thì sổ đỏ đã cấp trước đó sẽ bị thu hồi.

Đây là trường hợp có thể phát sinh trong quá trình người dân thực hiện các quyền và thủ tục liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Việc thu hồi sổ cũ nhằm thay thế bằng Giấy chứng nhận mới, phù hợp với thông tin biến động đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định pháp luật

Đây là trường hợp người sử dụng đất cần đặc biệt lưu ý. Theo điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp nếu phát hiện một trong các sai phạm sau:

Cấp không đúng thẩm quyền.

Cấp không đúng đối tượng sử dụng đất.

Cấp không đúng diện tích đất.

Cấp khi không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.

Cấp không đúng mục đích sử dụng đất.

Cấp không đúng thời hạn sử dụng đất.

Cấp không đúng nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy.

Như vậy, một sổ đỏ dù đã được cấp và sử dụng trong thời gian dài vẫn có thể bị thu hồi nếu cơ quan có thẩm quyền xác định việc cấp giấy trước đó không đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, không phải cứ phát hiện sổ đỏ cấp sai là cơ quan chức năng lập tức thu hồi. Việc thu hồi phải thực hiện theo trình tự, thủ tục và căn cứ pháp luật

Đáng chú ý, khoản 4 Điều 152 quy định cơ quan có thẩm quyền không thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp này nếu người được cấp giấy đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

Trường hợp người được cấp sổ đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất thì Giấy chứng nhận không bị thu hồi theo căn cứ cấp sai nêu trên. Nếu chỉ chuyển nhượng một phần diện tích, phần đất đã chuyển quyền hợp pháp không bị thu hồi theo căn cứ này, còn phần diện tích còn lại vẫn có thể bị thu hồi theo quy định.

Việc xử lý thiệt hại do cấp Giấy chứng nhận sai được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án. Người có hành vi vi phạm cũng có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Sổ đỏ đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy

Theo điểm đ khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024, một trường hợp khác khiến sổ đỏ bị thu hồi là khi Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy.

Trường hợp này có thể phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai hoặc các vụ án liên quan đến quyền sử dụng đất, khi Tòa án xác định Giấy chứng nhận đã cấp cần bị hủy theo quy định pháp luật.

Khi có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên hủy Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi theo quy định.

Người phải thi hành án không nộp sổ đỏ trong trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất

Trường hợp cuối cùng được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, khi thực hiện đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan thi hành án nhưng người phải thi hành án không nộp Giấy chứng nhận đã cấp thì Nhà nước thực hiện thu hồi sổ đỏ.

Quy định này nhằm bảo đảm việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để thực hiện việc đấu giá, giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Luật sư Trần Tiến Quân (Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: NVCC.

Người dân không giao nộp sổ đỏ khi bị thu hồi có bị hủy giấy chứng nhận?

Theo luật sư Quân, ngoài 6 trường hợp nêu trên, người sử dụng đất cũng cần chú ý đến quy định tại khoản 6 Điều 152 Luật Đất đai 2024.

Theo đó, trường hợp thuộc diện thu hồi sổ đỏ theo khoản 2 hoặc khoản 5 Điều này nhưng người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đó.

Điều này có nghĩa, việc người dân không giao nộp sổ đỏ khi đã có căn cứ thu hồi không làm cho Giấy chứng nhận tiếp tục có giá trị pháp lý.

Bên cạnh đó, khoản 7 Điều 152 quy định, sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

"Như vậy, người dân cần phân biệt rõ giữa việc thu hồi sổ đỏ để cấp đổi, cấp mới với việc thu hồi do giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định. Không phải mọi trường hợp bị thu hồi sổ đỏ đều đồng nghĩa với việc người sử dụng đất mất quyền sử dụng đất.

Nếu không đồng ý với việc giải quyết thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người sử dụng đất có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định pháp luật", luật sư nói thêm.