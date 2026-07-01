Hé lộ "bộ khung" giao thông Hà Nội tầm nhìn 100 năm: 9 đại trục chiến lược, gần 1.200km đường sắt

Cụ thể, trục Nhật Tân - Nội Bài/ Bắc Thăng Long - Nội Bài: Là trục xương sống hình thành Đô thị phía Bắc cửa ngõ đối ngoại, biểu tượng cho hiện đại và hội nhập của Thủ đô. Phát triển mô hình Đô thị sân bay gắn liền với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trục Hồ Tây - Cổ Loa - Sân bay Gia Bình: Là trục không gian kết nối trung tâm đến vùng kinh tế mới phía Đông Bắc và Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh). Hình thành các trung tâm phát triển mới khu đô thị sáng tạo, tài chính - công nghệ cao; thúc đẩy phát triển các khu đô thị hiện đại, dịch vụ chất lượng cao; kết nối Bắc Ninh, hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng,…

Tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: CTV

Trục Quốc lộ 5/ Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Kết nối Hà Nội với cửa ngõ ra biển (cảng biển quốc tế). Trục đô thị dịch vụ, thương mại và logistics thông minh.

Dự án trục không gian quốc lộ 1A từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ có chiều dài khoảng 36,3km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang 90m, gồm 16 làn xe, trong đó có 10 làn chính và 6 làn đường song hành, tốc độ thiết kế 80km/h. Thành phố đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công trình vào năm 2027. Ảnh: Thế Anh

Trục Quốc lộ 1A sẽ được mở rộng đoạn qua bến xe Giáp Bát. (Ảnh: TA)

Trục Quốc lộ 1A/ Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với mạng lưới kinh tế quốc gia phía Nam và Vùng duyên hải. Tập trung phát triển mạnh về công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. (Ảnh: Thế Anh)

Trục Quốc lộ 21B/ Quốc lộ 21C: Vừa là trục hỗ trợ giảm tải cho Quốc lộ 1A (trục công nghiệp - logistics), đồng thời là trục không gian xanh - văn hóa đặc thù, trục kết nối di sản Hoàng Thành Thăng Long - Văn Miếu, Quốc Tử Giám - Ba Sao - Hương Tích - Bái Đính.

Trục Quốc lộ 6/ Tuyến đường Hà Đông - Xuân Mai: Phát triển chuỗi đô thị sinh thái kết nối Đô thị trung tâm với Đô thị Xuân Mai và cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Trục Đại lộ Thăng Long/ Hồ Tây - Ba Vì: Đóng vai trò kết nối đô thị trung tâm với cực tăng trưởng phía Tây (Đô thị Hòa Lạc), vườn quốc gia Ba Vì. Vừa là trục động lực kinh tế tri thức (Khoa học, Công nghệ, Giáo dục), vừa là trục không gian văn hóa - cảnh quan đặc sắc kết nối văn hóa Thăng Long - xứ Đoài.

Trục Quốc lộ 32/ Tuyến đường Tây Thăng Long: Là trục hướng tâm quan trọng kết nối Đô thị trung tâm với Đô thị Sơn Tây và vùng thượng lưu sông Hồng - Phú Thọ. Phát triển theo mô hình đô thị dịch vụ du lịch, văn hóa lịch sử.

Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng: Là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng.

Đây cũng là không gian biểu trưng cho hình ảnh Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới trở thành biểu tượng mới của Thủ đô văn minh, hiện đại; kết nối với các tỉnh dọc sông Hồng và các khu vực sông thuộc hệ thống sông Hồng trở thành vùng cảnh quan kinh tế - sinh thái đặc trưng của khu vực phía Bắc.

Đường sắt đô thị là "khung xương" hạ tầng giao thông đô thị

Hà Nội dự kiến nghiên cứu 18 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 979 km, phát triển hàng trăm khu TOD quanh các nhà ga, quy hoạch không gian ngầm và nghiên cứu taxi bay eVTOL, thiết bị bay không người lái (drone). Đây là những điểm nhấn về hạ tầng giao thông trong quy hoạch mới của Thủ đô.

Khu vực quy hoạch tổ hợp Ga Ngọc Hồi. Ảnh: Thế Anh

Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội sẽ gồm 18 tuyến với tổng chiều dài khoảng 979 km, được nghiên cứu triển khai theo từng giai đoạn.

Trong giai đoạn 2026 - 2035, thành phố đặt mục tiêu nghiên cứu đầu tư khoảng 500 km, ưu tiên các tuyến thuộc Nghị quyết 188/2025 và tuyến số 1 Nội Bài - Yên Viên - ga Hà Nội - Ngọc Hồi.

Giai đoạn 2036-2045 sẽ tiếp tục nghiên cứu khoảng 479 km còn lại. Khi hoàn thiện, tổng chiều dài mạng lưới đường sắt của Thủ đô, bao gồm đường sắt đô thị và đường sắt vùng, dự kiến đạt khoảng 1.200 km.

Hệ thống TOD gắn với đường sắt đô thị sẽ trở thành động lực phát triển mới. Các ga lớn như Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Gia Lâm, Yên Thường và các đầu mối giao thông chiến lược sẽ hình thành các khu đô thị mật độ cao, đa chức năng.

Theo quy hoạch, thành phố dự kiến phát triển khoảng 5 - 10 TOD cấp quốc gia hoặc vùng, 20 - 30 TOD cấp thành phố và 120 -1 50 TOD cấp khu vực, tạo động lực phát triển mới.

Mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội. Nguồn: Metro Hà Nội.

Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội đã chính thức vận hành thương mại 2 tuyến gồm: Tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông và Tuyến đường sắt đô thị số 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Cùng với đó, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14, với tổng chiều dài hơn 303km và tổng mức đầu tư sơ bộ trên 1,3 triệu tỷ đồng.

Tuyến metro số 1 được xác định là trục kinh tế Bắc - Nam của Thủ đô, với tổng mức đầu tư khoảng 389.527 tỷ đồng. Tuyến có lộ trình từ Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài.

Tuyến metro số 2 có tổng mức đầu tư khoảng 271.708 tỷ đồng, đi từ sân bay Nội Bài qua Trần Hưng Đạo, Thượng Đình đến Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa.

Tuyến metro số 8 có tổng mức đầu tư khoảng 317.393 tỷ đồng, kết nối Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá, hình thành hành lang giao thông chiến lược theo hướng Đông - Tây.

Trong khi đó, tuyến metro số 10 có tổng mức đầu tư khoảng 206.786 tỷ đồng, với lộ trình Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh.

Tuyến metro số 14 có tổng mức đầu tư khoảng 129.842 tỷ đồng, kết nối Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Thanh Uy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, việc quy hoạch rõ ràng các trục hạ tầng giao thông huyết mạch sẽ giúp Hà Nội sớm tiếp cận với những xu hướng vận tải và dịch vụ tiên tiến nhất của thế giới, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo ông Uy, việc xây dựng các dự án hạ tầng giao thông nhằm tạo ra không gian phát triển cho các đô thị mới, thiết lập các loại hình dịch vụ theo từng trục hạ tầng đồng bộ sẽ giúp người dân yên tâm, nhìn thấy được lợi ích thiết thực từ dự án, từ đó tránh được những xung đột không đáng có.

"Quy hoạch mạng lưới giao thông giúp kết nối địa giới hành chính của Hà Nội có mối quan hệ hữu cơ với các tỉnh lân cận. Qua đó, Hà Nội sẽ giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc giao thông tạo ra các mối liên kết vùng", ông Uy nhấn mạnh.

Ông Uy cho biết, điểm nhấn của hạ tầng giao thông Hà Nội tầm nhìn 100 năm đó chính là hệ thống đường sắt đô thị và mạng lưới đường bộ cao tốc sẽ là "khung xương" vững chắc để kết nối Hà Nội với các tỉnh xung quanh, tạo ra một không gian phát triển kinh tế thống nhất và bền vững.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, hạ tầng kỹ thuật sẽ được xác định: Giao thông đô thị: Quỹ đất dành cho giao thông đô thị phấn đấu đạt từ 20% - 26% diện tích đất xây dựng đô thị. Trong đó, tỷ lệ đất bãi đỗ xe đạt 3% - 4%. Tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng đạt 25% - 30% (năm 2035), 40% - 45% (năm 2045) và 55% - 60% (năm 2065).