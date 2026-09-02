Chiêm ngưỡng những đại công trình định hình diện mạo mới của Thủ đô

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại Hà Nội được đẩy nhanh tiến độ, trong đó nhiều công trình được đưa vào sử dụng hoặc bước vào giai đoạn hoàn thiện. Từ các tuyến vành đai, nút giao, hồ điều hòa đến những cây cầu lớn vượt sông và tổ hợp thể thao quy mô quốc tế, các công trình đang tạo nên những thay đổi rõ nét trong diện mạo đô thị.

Sau nhiều năm triển khai, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Tuyến đường dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang rộng 50m, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, kết nối khu vực Hoàng Cầu với nút Voi Phục.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 8, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thiện mặt đường, vạch sơn, cây xanh và hệ thống chiếu sáng, sẵn sàng cho mục tiêu thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2/9.

Trong khi đó, đoạn Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ đang được tiếp tục thi công. Một phần mặt đường theo hướng Láng Hạ đã hoàn thành, các nhà thầu đang tập trung triển khai những hạng mục còn lại để đáp ứng tiến độ chung của dự án.

Bên cạnh phần đường, hai cầu vượt tại khu vực nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh có phạm vi thi công liên quan tuyến đường sắt đô thị đi ngầm bên dưới, khiến quá trình triển khai phức tạp hơn.

Một công trình khác tạo thay đổi rõ nét tại phía Nam Hà Nội là Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A. Sau hơn 10 năm kể từ thời điểm khởi công, đoạn tuyến đã thông xe kỹ thuật ngày 10/2 và đến đầu tháng 3 cơ bản hoàn thành, đưa vào lưu thông.

Đoạn tuyến này dài khoảng 1,6km, mặt cắt ngang 40m, quy mô 6 làn xe. Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Thủ đô.

Đoạn tuyến vành đai 2,5 Đầm Hồng - Quốc lộ 1A về đích đã giải quyết điểm nghẽn kéo dài nhiều năm, đồng thời hình thành thêm trục giao thông kết nối khu vực phía Nam thành phố.

Trong khi đoạn Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A đã hoàn thành, Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều đoạn khác của Vành đai 2,5, trong đó có các đoạn qua Dịch Vọng, Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum và Nguyễn Trãi.

Ở cửa ngõ phía Tây, nút giao khác mức giữa Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long là một điểm nhấn mới của hệ thống giao thông Thủ đô.

Dự án được Hà Nội khởi công tháng 4/2025, tổng mức đầu tư hơn 2.384 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng giải quyết xung đột giao thông tại điểm giao giữa một tuyến vành đai quan trọng với Đại lộ Thăng Long, đồng thời tăng khả năng kết nối các khu đô thị phía Tây với trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, Hà Nội đang bổ sung loạt hồ điều hòa nhằm tăng khả năng trữ và điều tiết nước trong đô thị. Nhóm 5 hồ điều hòa gồm Phú Đô, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và Thụy Phương nằm trong 10 dự án khẩn cấp về thoát nước, chống úng ngập. Các dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành, phục vụ điều tiết nước trong những trận mưa lớn vừa qua.

Hồ điều hòa Thụy Phương 2 được đầu tư khoảng 717 tỷ đồng, hướng tới tăng khả năng trữ và điều tiết nước cho khu vực phía Tây Bắc thành phố, đồng thời bổ sung không gian cảnh quan.

Hồ Đồng Bông 2 nằm tại phía Tây, phục vụ điều tiết nước cho khu vực Mễ Trì, Đại Mỗ, Mỹ Đình và vùng lân cận. Công trình có diện tích khoảng 17,2ha, mặt nước khoảng 12ha, hệ thống kè dài gần 1.950m.

Tại khu vực phía Tây Nam, hồ Yên Nghĩa 1 có diện tích khoảng 20ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, được thiết kế sâu khoảng 4m. Công trình có hệ thống bờ kè dài khoảng 2,5km và cống điều tiết kết nối với kênh La Khê.

Trong khi đó, hồ Yên Nghĩa 2 tại xã An Khánh rộng khoảng 5ha, tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, các hạng mục kè hồ, đường dạo và hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thiện.

Cùng với những công trình đã và đang hoàn thiện, Hà Nội cũng đồng loạt triển khai các dự án quy mô lớn nhằm mở rộng không gian phát triển. Vành đai 4 Vùng Thủ đô là một trong những dự án lớn nhất. Toàn tuyến có chiều dài hơn 112 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Song song với Vành đai 4, Hà Nội đang triển khai đồng loạt các dự án cầu lớn qua sông Hồng. Đây là những công trình được kỳ vọng tạo thêm các hướng kết nối xuyên sông, giảm áp lực cho hệ thống cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển đô thị. Hà Nội hiện triển khai đồng bộ 7 dự án cầu lớn qua sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. (Trong ảnh là cầu Thượng Cát thời điểm cuối tháng 8)

Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát cùng tuyến đường hai đầu cầu được UBND TP Hà Nội khởi công ngày 8/10/2025 với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027.

Cầu Hồng Hà được khởi công từ tháng 10/2025, là hạng mục quan trọng thuộc tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Công trình có tổng chiều dài khoảng 6km, nối khu vực phía Bắc Hà Nội qua sông Hồng, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Khi đưa vào khai thác, cầu Hồng Hà được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng khu vực phía Bắc Hà Nội, đồng thời giảm tải cho các cây cầu hiện hữu như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy và cầu Thăng Long.

Cầu Ngọc Hồi là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có vai trò kết nối khu vực phía Nam Hà Nội với tỉnh Hưng Yên thông qua tuyến Vành đai 3,5. Theo quy hoạch, toàn dự án có tổng chiều dài khoảng 7,5km, tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Điểm đầu kết nối với tuyến Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa bàn xã Thanh Trì (Hà Nội), điểm cuối nối với tuyến Vành đai 3,5 thuộc xã Văn Giang (Hưng Yên).

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc được khởi công ngày 19/8/2025. Công trình có điểm đầu giao với Quốc lộ 32 tại xã Phúc Thọ, điểm cuối nối với tuyến giao thông từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc, tại ranh giới giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Khi các công trình hoàn thành, mạng lưới cầu mới sẽ không chỉ tăng năng lực giao thông mà còn góp phần tái cấu trúc không gian đô thị hai bên sông Hồng.

Ở phía Nam Hà Nội, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội đang hình thành một không gian phát triển mới với quy mô rất lớn. Điểm nhấn của dự án là sân vận động Vinfast - Trống Đồng có diện tích khoảng 73,3ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi và được định hướng trở thành sân vận động lớn bậc nhất thế giới.

Theo kế hoạch, sân vận động VinFast - Trống Đồng hoàn thành vào tháng 7/2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình được định hướng phục vụ các giải đấu thể thao, chương trình văn hóa, nghệ thuật và những sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Từ những tuyến đường đã hoàn thành, các công trình đang chạy đua về đích đến hệ thống vành đai, cầu vượt sông, hồ điều hòa và tổ hợp thể thao quy mô lớn, Hà Nội đang đồng thời giải quyết những điểm nghẽn hạ tầng hiện hữu và chuẩn bị cho không gian phát triển mới. Những công trình này, khi hoàn thành và đưa vào khai thác theo từng giai đoạn, sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi đáng kể về giao thông, cảnh quan và cấu trúc đô thị của Thủ đô.