Điểm mấu chốt của vụ án người đàn ông lĩnh 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi trắng

Theo hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Thái Khắc Thành thực hiện hành vi nuôi gà lôi trắng từ năm 2024 và đến ngày 2-4-2025 thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ.

Nếu áp dụng Thông tư 27 năm 2025 khi gà lôi trắng được chuyển sang nhóm IIB, thì bị cáo Thái Khắc Thành có thể không phạm tội hình sự

Thời điểm này đang áp dụng Nghị định số 84 năm 2021 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 06 năm 2019 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quy, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) xác định gà lôi trắng được ghi nhận trong phụ lục I - nhóm IB.

Đây là căn cứ để Cơ quan tố tụng điều tra, truy tố xét xử bị cáo Thái Khắc Thành theo quy định tại khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Tuy nhiên, kể từ ngày ngày 1-7-2025, Thông tư số 27 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) ban hành về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp chính thức có hiệu lực pháp luật, lại xác định gà lôi trắng thuộc nhóm số thứ tự 43, ghi nhận trong nhóm IIB.

Được biết, khi Thông tư số 27 năm 2025 có hiệu lực, các Nghị định 06 năm 2019, Nghị định 84 năm 2021, Nghị định 160 năm 2013, Nghị định 64 năm 2019 sẽ không còn phù hợp và thay thế bằng một Nghị định khác. Hiện, Bộ NN-MT đang xây dựng Nghị định trên.

Việc xác định gà lôi trắng thuộc nhóm IB hay nhóm IIB là mấu chốt của vụ án

Luật sư Hoàng Thị Hương Giang, Văn phòng luật sư Chính Pháp - người bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành, cho biết: Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định kháng nghị đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 35 năm 2025 ngày 8-8-2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên, bởi vậy vụ án sẽ được chuyển lên Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo trình tự, thủ tục phúc thẩm.

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án để xem xét có chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát hay không.

Theo Luật sư Giang, về căn cứ kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên là kịp thời và có cơ sở. Bởi lẽ căn cứ ngày 1-7-2025, Thông tư số 27 của Bộ NN-MT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp chính thức có hiệu lực pháp luật, xác định Gà lôi trắng thuộc nhóm số thứ tự 43, ghi nhận trong nhóm IIB. Như vậy, đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành thì hành vi nuôi, nhốt gà lôi trắng không còn nguy hiểm do chính sách pháp luật thay đổi, không thuộc trường hợp nuôi, nhốt, buôn bán động vật quý hiếm thuộc nhóm IB theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, căn cứ Điều 29 Bộ luật Hình sự quy định về việc miễn trách nhiễm hình sự trong trường hợp tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Bởi vậy, đối chiếu với quy định này hoàn toàn có cơ sở để xem xét lại hành vi của anh Thái Khắc Thành trong trường hợp này.

TS-LS Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội, cũng cho rằng việc xác định gà lôi trắng thuộc nhóm IB hay nhóm IIB, điều này sẽ thay đổi chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm khi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán loại động vật này.

"Cơ quan tiến hành tố tụng cần xem xét đến các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp đến vấn đề này, xem xét thời điểm có hiệu lực thời điểm áp dụng văn bản và những chính sách mới để vận dụng theo hướng có lợi cho bị cáo" - Luật sư Cường nêu quan điểm.