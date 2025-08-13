Cận cảnh loài gà có tên trong Sách đỏ sống khỏe ở đại ngàn Quảng Ngãi

Theo Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Gà tiền mặt đỏ từ lâu đã được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, chúng có tên khoa học là Polyplectron germaini, lông nhiều màu sắc như nâu, vàng, đen…

Loài này phân bố ở một số nước châu Á, trong đó tại Việt Nam xuất hiện ở một số tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Chúng có chân nhỏ, dáng đi nhanh nhẹn, dài trung bình 60cm, cao trên 30cm, lông dày, mượt, thường sống dưới những tán rừng thưa và ngày càng hiếm gặp.

Hiện Gà tiền mặt đỏ trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray được bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi xâm hại, săn bắt loài này đều vi phạm pháp luật.

Ngày 12/8, ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray cho biết, trước đây đơn vị đã khảo sát, ghi nhận dấu vết Gà tiền mặt đỏ, nhưng gần đây hệ thống máy ghi hình tự động mới chụp được hình ảnh nhiều cá thể khỏe mạnh.

Do là loài quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam, Gà tiền mặt đỏ được bảo vệ suốt ngày đêm; các loại bẫy nhằm bắt loài này và động vật quý khác liên tục bị tháo gỡ.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray là một trong những khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao của Việt Nam, với diện tích hơn 60.000 ha. Ngoài Gà tiền mặt đỏ, nơi đây còn là môi trường sống của hơn 1.000 loài động vật, từ phổ biến đến quý hiếm, nguy cấp như bò tót, gấu ngựa, voọc bạc…

Dưới đây là hình ảnh Gà tiền mặt đỏ khỏe mạnh được ghi nhận tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Một cá thể Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini) có bộ lông gần như đen toàn thân.

Gà tiền mặt đỏ (loại mái) trưởng thành với bộ lông dày, mượt.

Gà tiền mặt đỏ đang trong giai đoạn trưởng thành, có bộ lông nhiều màu sắc.

Một cặp Gà tiền mặt đỏ thường đi gần nhau trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Nhân viên bảo vệ thường xuyên tuần tra, tháo gỡ bẫy nhằm bảo vệ Gà tiền mặt đỏ và các loài động vật quý hiếm khác.