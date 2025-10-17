Bé 8 tuổi bị tát 'ù tai' vì ném bóng trúng bạn, người mẹ đã trình báo công an

Theo chị Lã Thị Thái Hà (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội), khoảng 20h54 cùng ngày, trong lúc các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai chị (8 tuổi) vô tình ném trúng một bé khác. Lúc này, bố của bé kia bất ngờ tiến tới, tát mạnh vào mặt con trai chị, khiến cháu bé bị sưng má và ù tai.

"Hành động đó khiến tôi thực sự sốc. Các con chỉ đang chơi đùa, vậy mà người lớn lại chọn cách giải quyết bằng bạo lực," chị Hà chia sẻ.

Gia đình chị Hà cho biết đã có clip ghi lại toàn bộ sự việc và mong muốn được liên hệ trực tiếp với phụ huynh liên quan để giải quyết trên tinh thần tôn trọng, thiện chí và vì các con.

Con chị Hà bị tát vào má. Ảnh: cắt từ clip.

"Tôi tin rằng bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong con được dạy dỗ bằng yêu thương, không phải bằng nắm đấm," chị Hà bày tỏ.

Sau sự việc, gia đình đã đưa bé đi khám, bác sĩ kết luận cháu bị sưng má. Tuy nhiên hiện người đàn ông đánh cháu vẫn chưa liên hệ xin lỗi hay làm việc với gia đình.

Trưa 17/10, chị Hà đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc, cung cấp clip và thông tin liên quan.

Lãnh đạo Công an phường Bồ Đề xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Hà và đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.