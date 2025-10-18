Lý do nhiều thanh niên Hàn Quốc đến Campuchia tìm 'việc nhẹ lương cao'

"Anh ấy bị đánh đến mức không thể đi lại hay thở nổi, dù đã được điều trị", một thanh niên người Hàn Quốc, từng bị giam tại trung tâm lừa đảo trên núi Bokor ở tỉnh Kampot, Campuchia, kể về một đồng hương mới thiệt mạng hồi tháng 8.

Theo lời kể của người này, đồng hương của anh là nam sinh viên 22 tuổi họ Park. Sinh viên người Hàn Quốc này được phát hiện đã chết khoảng ba tuần sau khi thông báo với gia đình rằng sẽ tham gia hội chợ việc làm tại Campuchia. Giới chức cho rằng Park đã bị dụ dỗ bởi lời mời làm việc giả mạo, sau đó bị băng đảng bắt có và tra tấn đến chết.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính tới tháng 8/2025, đã có 330 trường hợp công dân Hàn Quốc bị giam trái phép tại Campuchia, tăng mạnh so với 17 vụ vào năm 2022 và 220 vụ vào năm 2023.

Một tòa nhà nghi là trung tâm lừa đảo ở Sihanoukville, Campuchia ngày 14/10. Ảnh: Yonhap

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia bằng những lời mời gọi hấp dẫn về công việc lương cao. Giới chuyên gia nhận định tình trạng cơ hội việc làm trong nước hạn chế cũng như thiếu giám sát hiệu quả đối với hoạt động tuyển dụng trực tuyến ở Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho những hoạt động lừa đảo như vậy nở rộ.

Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc được Korea Times đăng hồi tháng 7, hơn 560.000 cử nhân Hàn Quốc không tìm được việc làm sau một năm tốt nghiệp, trong đó 230.000 người không tìm được việc suốt ba năm.

Số liệu của OECD cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc hiện nay là 2,5%, giảm nhẹ so với tháng trước đó và cho thấy thị trường lao động Hàn Quốc duy trì ở mức khá thấp so với trung bình nhiều năm trước.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi 15-24 lên tới 7,2%, trong khi nhóm 25-54 tuổi là 2,3%. Số người trẻ trong độ tuổi 15-29 có việc làm tính đến tháng 5 là 3,67 triệu, giảm 150.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình trạng thất nghiệp cao ở giới trẻ cao hơn hẳn các nhóm khác và là mối quan tâm lớn của chính phủ Hàn Quốc, phản ánh thực trạng thị trường lao động Hàn Quốc đang chứa đựng nhiều thách thức với giới trẻ.

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết tỷ lệ việc làm của thanh niên có xu hướng giảm do dân số trong nhóm tuổi này đang giảm. Ngoài ra, nguyên nhân còn do tình trạng suy thoái kéo dài trong các lĩnh vực xây dựng và sản xuất.

Trong bối cảnh đó, những lời chào mời đến Campuchia làm công việc hỗ trợ về công nghệ thông tin, vốn được coi là thế mạnh của nhiều sinh viên ở nước phát triển như Hàn Quốc. Họ được hứa hẹn rằng công việc rất nhàn hạ và có thu nhập rất cao, tạo ra sức hấp dẫn lớn với những người trẻ đang thất nghiệp, cần tiền để trang trải cuộc sống.

Theo chia sẻ từ một số người Hàn Quốc sinh sống tại Campuchia và hiểu rõ tình hình, cũng như thông tin từ cảnh sát, phần lớn nạn nhân rơi vào bẫy lừa đảo thông qua các bài đăng tuyển dụng trên Telegram và trang web tìm việc làm.

"Chúng tôi đã giúp khoảng 200 người thoát khỏi các tổ chức tội phạm và trở về Hàn Quốc trong năm 2024. Chỉ riêng năm nay, con số này đã lên đến 400 người", Jeong Myung-kyu, Chủ tịch Hiệp hội Người Hàn tại Campuchia, nói.

Số lượng bài đăng tuyển dụng trực tuyến "làm việc bán thời gian lương cao ở nước ngoài", hứa hẹn công việc tốt trong lĩnh vực tiếp thị qua điện thoại hoặc công nghệ thông tin, ngày càng gia tăng. Dù giới chức Hàn Quốc nhiều lần cảnh báo sau cái chết của nam sinh viên Park, mạng xã hội vẫn tràn ngập các quảng cáo như "nhà ở sang trọng", "vé máy bay miễn phí", hay "mức lương 8.900 USD" mỗi tháng ở Campuchia.

Khi phóng viên của Korea Times liên hệ với một người tự giới thiệu là giám đốc tuyển dụng qua ứng dụng Telegram, tin nhắn được hồi đáp chỉ trong 5 phút. Nhà tuyển dụng này cho biết ứng viên được yêu cầu đóng giả làm công tố viên để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo người Hàn và mức thu nhập có thể lên tới 10 triệu won (7.200 USD) mỗi tuần.

Anh ta thừa nhận đây là công việc bất hợp pháp. "Có lẽ bạn cũng đã đoán ra đây không phải là công việc hợp pháp", người này nói, nhưng vẫn khẳng định "an ninh và an toàn là ưu tiên hàng đầu" và "cần phải làm việc ở nước ngoài để đảm bảo an toàn".

Ok Hae-shil, nhà truyền giáo Hàn Quốc sống tại Campuchia 14 năm qua, cho hay trong suy nghĩ của nhiều người Hàn Quốc, Campuchia là quốc gia rất dễ xin visa nên có thể đến lúc nào cũng được. "Bởi vậy họ tin rằng Campuchia là nơi dễ sống và mọi rắc rối có thể được giải quyết chỉ bằng một khoản tiền nhỏ", Ok nói.

Những nhà tuyển dụng khuyến khích ứng viên sang Campuchia hoặc Thái Lan làm việc. Khi được hỏi về vấn đề an toàn, họ nhanh chóng trấn an. Một người quản lý tại Bangkok cho hay "ở Campuchia, người Hàn bị bắt cóc để lập tài khoản ngân hàng giả, nhưng Thái Lan thì an toàn hơn nhiều". Người này nói thêm "ở đây có hai quản lý người Hoa gốc Hàn và 15 nhân viên Hàn Quốc làm việc như một gia đình".

Một người khác tại Phnom Penh thậm chí còn đề nghị "sẽ chuyển bạn sang khu vực khác" nếu cảm thấy không an toàn.

Để phỏng vấn, người tuyển dụng yêu cầu ứng viên cung cấp nhiều giấy tờ chứa thông tin cá nhân như bản sao hộ chiếu, hồ sơ bảo hiểm y tế và ảnh chân dung. "Hãy chụp ảnh bạn cầm thẻ căn cước bằng tay phải, rõ mặt", một người hướng dẫn ứng viên.

Dù một số nạn nhân khai rằng họ bị lừa bởi những lời hứa hẹn về công việc hợp pháp, nhiều người khác biết rõ đây là hoạt động phạm pháp. Trong một số trường hợp, cảnh sát nhận được tin báo từ đại sứ quán hoặc người thân của nạn nhân và đến kiểm tra, nhưng nạn nhân bác bỏ việc bị lừa, nói rằng họ không bị nhốt và đang ở đó để kiếm tiền.

"Nhiều người đến Campuchia chỉ để kiếm tiền, nghĩ rằng 'dù ai bị lừa cũng không liên quan đến họ'", nhà truyền giáo Ok Hae-shil cho hay.

Những nhà tuyển dụng thường hứa hẹn về cuộc sống thoải mái ở Đông Nam Á để lôi kéo những người trẻ tuổi gặp khó khăn về tài chính hoặc chưa kiếm được việc làm.

Ông Jeong cho hay nhiều người Hàn đến Campuchia vì đang cần tiền gấp, nhưng "họ cần hiểu rằng việc kiếm được số tiền lớn ở đây gần như là điều không tưởng".

Một nam thanh niên tìm kiếm thông tin tuyển dụng tại hội chợ ở Seoul hồi tháng 5. Ảnh: Korea Herald

"Mọi người bị dụ dỗ bởi lời hứa hẹn về công việc và cuối cùng chịu cảnh bị giam giữ, tra tấn và đánh đập mỗi ngày. Giải cứu nạn nhân là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là ngăn chặn ngay từ đầu", Oh Changsu, trưởng cộng đồng người Hàn Quốc tại Sihanoukville, Campuchia, nói.

Ông Oh nhấn mạnh những quảng cáo trên nhiều trang web tìm việc về cơ hội kiếm "hàng chục triệu won ở Campuchia" đều là lừa dối. "Ở Campuchia làm sao có thể tìm được công việc trả mười triệu won mỗi tháng? Thực tế là không thể kiếm được số tiền đó, nhưng mọi người vẫn đến đây", ông nói.

Ông lưu ý hầu hết những người đến Campuchia đều là nạn nhân của các vụ lừa đảo việc làm.

"Người dân cần hiểu rằng theo đuổi lợi nhuận phi thực tế có thể dẫn đến phạm pháp hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm", giáo sư danh dự Lee Byoung-hoon, chuyên ngành xã hội học tại Đại học Chung-Ang, cảnh báo. "Chính phủ cần xây dựng cơ chế pháp lý để ngăn chặn các tổ chức tội phạm tiếp cận người dân".