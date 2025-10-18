Hỗn loạn gần biên giới Pakistan-Afghanistan, nhiều người chết

ABCNews hôm nay (18/10, giờ Hà Nội) dẫn thông báo của giới chức an ninh Pakistan xác nhận, ít nhất 7 binh sĩ nước này đã thiệt mạng, 13 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 17/10 tại một trại quân sự ở khu vực Waziristan của Pakistan gần biên giới Afghanistan.

Drone Pakistan thả đạn cối xuống mục tiêu Taliban ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Các quan chức Pakistan cho biết thêm, một tay súng đã điều khiển một chiếc xe chở đầy thuốc nổ đâm thẳng vào tường trại quân sự rồi kích nổ. Ngoài ra, hai phần tử khác đã cố gắng đột nhập vào trại quân sự nêu trên để thực hiện các vụ tấn công khác, nhưng đã bị bắn hạ.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sau đó tuyên bố, có tổng cộng 6 tay súng phiến quân bị tiêu diệt trong vụ việc nêu trên. Phía Pakistan cáo buộc Hafiz Gul Bahadur, một nhóm quân sự ở Afghanistan có liên hệ với tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), đứng sau vụ tấn công.

Thủ tướng Pakistan Sharif cũng khẳng định Pakistan phải "trả đũa" vì đã mất kiên nhẫn với Afghanistan do nước này không thể kiểm soát được các nhóm phiến quân hoạt động gần biên giới, nhất là TTP. Pakistan cho hay, TPP từng nhiều lần tấn công các mục tiêu ở Pakistan.

Sáng 18/10, hãng tin TRTWorld dẫn lời các quan chức an ninh Pakistan cấp cao thông báo, lực lượng Pakistan đã vừa thực hiện "các cuộc không kích chính xác" nhắm vào Hafiz Gul Bahadur.

Theo các quan chức địa phương của Afghanistan, ít nhất 10 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em, và 12 người bị thương do các cuộc không kích từ Pakistan. Chính quyền Taliban ở Afghanistan sau đó tuyên bố "Pakistan đã phá vỡ lệnh ngừng bắn và Afghanistan sẽ đáp trả".

Tình trạng bạo lực đã leo thang ở biên giới Afghanistan-Pakistan từ hôm 11/10, vài ngày sau khi các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan, đúng lúc quan chức ngoại giao hàng đầu của chính quyền Taliban thăm Ấn Độ, quốc gia vốn là đối thủ lâu năm với Pakistan.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) cho hay, ít nhất 37 người đã thiệt mạng và 425 người bị thương ở nước này trong một tuần xung đột, đồng thời kêu gọi cả hai bên chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch.