Quy định của pháp luật về gà lôi trắng

Như PLO đã đưa tin, TAND khu vực 5 - Hưng Yên đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Vụ việc bắt nguồn từ việc anh Thanh đã đem bán những con gà lôi trắng.

Từ vụ việc trên, bạn đọc thắc mắc, quy định nào quy định gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Thành bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CA

Trao đổi với PLO, Luật sư (LS) Lê Trung Phát cho biết tại Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 27/2025 của Bộ NN&MT (có hiệu lực từ 1-7-2025) về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES, gà lôi trắng (tên khoa học: Lophura nycthemera) được xếp vào nhóm IIB.

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 4, nhóm II thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Nhóm II là loài hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại, bao gồm: Loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nhóm IIA: thực vật rừng, Nhóm IIB: động vật rừng).

LS Phát cũng cho biết, Thông tư này quy định rõ hoạt động khai thác, nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh, vận chuyển, lưu giữ, quảng cáo, trưng bày, trao đổi, tặng cho, xuất khẩu, nhập khẩu mẫu vật các loài nguy cấp, quý, hiếm không được ảnh hưởng tiêu cực đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của loài đó trong tự nhiên và phải được quản lý, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp.

Trong khi đó, theo Nghị định 84/2021 (sửa đổi Nghị định 06/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) thì gà lôi trắng (tên khoa học là Lophura nycthemera) thuộc nhóm IB - Phụ lục 1 Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Đây là động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và các loài thuộc Phụ lục I CITES phân bố tự nhiên tại Việt Nam.

Một số hình ảnh về gà lôi trắng đang được nuôi tại Thảo Cầm Viên - TP.HCM:

Gà lôi trắng tại Thảo Cầm Viên. Ảnh: Thảo Hiền - Trần Minh