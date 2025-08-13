VKS Hưng Yên: 'Án sơ thẩm vụ gà lôi trắng không đúng với thay đổi của chính sách'

Ngày 13/8, lãnh đạo VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết, bị cáo Thái Khắc Thành vừa được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.

Theo VKSND tỉnh Hưng Yên, bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 08/8/2025 của TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên, xác định bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” là không phù hợp.

Tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae) thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ như khi khởi tố điều tra và truy tố).

Thái Khắc Thành cùng tăng vật bị thu giữ. Ảnh: NVCC

Việc bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 08/8/2025 của TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên xác định: 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là “Gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I- nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)” và tuyên bố bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Hành vi nêu trên của Thái Khắc Thành có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” quy định tại Điều 234 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên cần phải điều tra lại, xác định giá trị các cá thể gà lôi thu giữ của Thái Khắc Thành để làm căn cứ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

VKSND tỉnh Hưng Yên đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, hủy bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST của TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên để điều tra lại theo quy định của pháp luật.

Chị Oanh - vợ bi cáo Thành xót xa trước bản án của chồng. Ảnh: T.Lương

VKSND tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị cáo Thái Khắc Thành theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Thái Khắc Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn, không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên nảy sinh ý định nhân giống bán để lấy tiền chi tiêu.

Năm 2024, Thành mua trên mạng xã hội 1 cá thể gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, cũng qua mạng xã hội, Thành liên hệ và trao đổi với một người không quen biết ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi lấy hai con gà lôi mái của người này, đưa về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó.

Quá trình nuôi, Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc nuôi những con gà lôi trên. Sau khi nuôi, các con gà lôi mái đẻ được 13 trứng, ấp nở ra được 10 gà con, 3 trứng bị hỏng.

Đến tháng 3/2025, muốn bán gà lôi con lấy tiền, Thành đã dùng Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh gà lôi và kèm nội dung: "Bữa bạn nào hỏi gà cảnh thì bữa này đã có hai đàn rồi. Có ai lấy thì nhắn tin lại mình". Ngoài ra, Thành còn đăng hai bài lên hội nhóm chuyên về chim, con giống quý hiếm với nội dung: "Có ai bảo tồn không..", kèm theo hình ảnh chụp gà lôi bố mẹ và gà lôi con.

Ngày 26/3, Thành nhận tin nhắn của tài khoản lạ không rõ tên, tuổi, địa chỉ, hỏi mua 10 con gà lôi con. Hai bên thống nhất giá 500.000 đồng/con, số tiền phải thanh toán là 5 triệu đồng. Do gà con còn non, nên người mua nhờ Thành nuôi thêm mấy ngày với tiền công nuôi là 1 triệu đồng và hẹn thời gian giao gà vào ngày 2/4.

Thành sau đó dùng số tài khoản ngân hàng của vợ Nguyễn Thị Oanh để nhận 2 triệu đồng tiền cọc từ một tài khoản tên Bùi Tuấn Anh (trú xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ). Số tiền còn lại 4 triệu đồng và 2,6 triệu đồng cước xe vận chuyển sẽ thanh toán nốt sau khi người mua nhận đủ.

Đến 7h ngày 1/4, Thành gọi điện cho Thái Đình Sơn (trú huyện Đô Lương cũ) thuê vận chuyển số gà nói trên để giao cho khách. Sơn đồng ý và thống nhất lấy tiền công giao gà là 2,6 triệu đồng. Khoảng 15h cùng ngày, anh Sơn nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, bảo chở gà đến huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Do mắt kém, đường xa, nên Sơn thuê anh Hoàng Văn Truyền (SN 1991, cùng quê) chở gà của Thành ra giao ở Thái Bình với tiền công là 2,5 triệu đồng.

Khoảng 7h ngày 2/4, xe ô tô chở theo 10 con gà con, chạy đến đường ĐH07, thuộc thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) bị Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra, thu giữ số gà nói trên.

Khám xét nhà ở của Thái Khắc Thành, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thu giữ thêm 3 con gà lôi.