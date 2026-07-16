Trung tướng Đinh Văn Nơi chính thức nhận nhiệm vụ tại Phú Quốc

Chiều 16/7, tại đặc khu Phú Quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã trang trọng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Đặc khu Phú Quốc. Đây là một sự kiện toàn bộ máy nhân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển bứt phá của đặc khu, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch đẳng cấp quốc tế và đặc biệt là chuẩn bị cho việc đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự, trao quyết định và phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang trao Quyết định cho ông Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030 và ông Lê Quốc Anh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, ông Phạm Hoàng Nam, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định quan trọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Lê Quốc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

Đồng thời, công bố quyết định chỉ định ông Trung tướng Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo sự điều động của Ban Bí thư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: An Giang sau sáp nhập là tỉnh có diện tích và dân số thuộc top đầu cả nước, ví như một "Việt Nam thu nhỏ". Trong đó, Phú Quốc đóng vai trò là cực tăng trưởng đột phá.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị đặc khu phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Phú Quốc sánh vai quốc tế, hướng tới một mô hình vượt trội như Singapore, thậm chí hơn Singapore và tới đây sẽ có những điều chỉnh về chính sách pháp luật để giao nhiệm vụ, phân cấp phân quyền cho đặc khu mạnh như một cấp tỉnh để Phú Quốc tiến nhanh hơn. Mỗi đồng chí ở vị trí khác nhau đều phải tích cực đổi mới tư duy, phương pháp. Nếu ai không mạnh dạn đổi mới, không dám làm, cứ làm theo lối mòn cũ thì chắc chắn không hoàn thành nhiệm vụ".

Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý ban lãnh đạo mới cần tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, quản lý chặt chẽ đất đai, môi trường và giữ vững an ninh trật tự.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc và bà Đặng Thị Hồng Gấm, Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc trao hoa chúc mừng ông Đinh Văn Nơi và ông Lê Quốc Anh. Ảnh: CTV

Bày tỏ sự xúc động sau hơn 2 năm gắn bó, ông Lê Quốc Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Ban Thường vụ, các cán bộ và nhân dân đặc khu đã đồng hành cùng ông hoàn thành nhiệm vụ. Ông khẳng định hoàn toàn đồng tình với sự sắp xếp của tổ chức nhằm nâng tầm vị thế cho Phú Quốc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cam kết sẽ dành toàn bộ tâm huyết, cùng tập thể giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ và kỷ cương.

Vẫn theo ông Đinh Văn Nơi, đến nhận nhiệm vụ tại Đặc khu Phú Quốc, mang theo tinh thần cầu thị và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. Với các cơ chế vượt trội sắp được ban hành và việc Phú Quốc được lựa chọn là nơi tổ chức Năm APEC 2027, ông hứa sẽ cùng tập thể Đảng ủy cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, quyết tâm xây dựng Phú Quốc từng bước trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, đáng sống và là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.