Iran tung tối hậu thư 8 điểm cực sốc thách thức ông Trump giữa lúc Mỹ lộ điểm yếu chí mạng

Iran vừa tung tối hậu thư 8 điểm cực sốc thách thức ông Trump giữa lúc Mỹ lộ điểm yếu chí mạng. Ảnh: CVL Press

8 điều kiện "cứng rắn" từ Tehran

Theo thông tin từ hãng thông tấn nhà nước IRNA, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Mỹ "sửa đổi hành vi".

Đứng đầu cơ quan này là ông Mohammad Bagher Zolghadr – đồng thời là một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và là cấp dưới trực tiếp của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Tehran đã đưa ra một bản danh sách 8 yêu cầu vô cùng ngặt nghèo để đổi lấy việc mở cửa trở lại tuyến đường vận chuyển dầu mỏ huyết mạch này cho Tổng thống Donald Trump:

1. Chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh chống Iran.

2. Dừng ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

3. Rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi khu vực.

4. Xóa bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Tehran.

5. Giải băng các tài sản bị phong tỏa của Iran.

6. Bồi thường chiến phí cho phía Iran.

7. Chấm dứt các hành vi đe dọa, lăng mạ Iran.

8. Ngừng mọi hành động quân sự chống lại các đồng minh của Iran trong khu vực.

Yêu cầu này được đưa ra ngay khi thời hạn 60 ngày đàm phán cuối cùng chỉ còn tính bằng ngày, đồng thời giáng một đòn mạnh vào các nỗ lực trung gian hòa giải từ Oman và Pakistan. Đáng nói, ngay trong lúc đưa ra yêu cầu, Iran tiếp tục phóng tên lửa tấn công một tàu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại eo biển này.

Khủng hoảng nội bộ tại Washington và bài toán cạn kiệt vũ khí

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đa tầng. Xung đột kéo dài gần 6 tháng qua đã cướp đi sinh mạng của 18 binh sĩ Mỹ, biến chiến dịch "thắng nhanh" mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từng cam kết thành một vũng lầy bế tắc.

Áp lực càng gia tăng khi truyền thông Mỹ phanh phui việc Lầu Năm Góc đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa tầm xa và đạn đánh chặn phòng không - nguyên nhân chính khiến ông Trump phải kiềm chế không dám tung ra các đợt không kích quy mô lớn mới.

Tình trạng thiếu thốn trầm trọng đến mức các chỉ huy quân đội Mỹ tại chiến trường buộc phải cân nhắc đắn đo rất kỹ mục tiêu nào mới đáng để khai hỏa các tổ hợp phòng thủ đắt đỏ.

Những rạn nứt nội bộ cũng bùng nổ khi tờ Washington Post đưa tin ông Trump nổi cơn thịnh nộ tại Camp David, chất vấn lý do tại sao mình bị giấu thông tin về việc thiếu hụt vũ khí. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth reportedly đã đổ lỗi cho cấp phó Stephen Feinberg.

Dù Nhà Trắng và các quan chức Lầu Năm Góc ngay lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin này, gọi đây là "tin giả 100%" và khẳng định Tổng thống vẫn hoàn toàn tín nhiệm ông Hegseth, nhưng thực tế là ông Trump đã phải trực tiếp gọi điện thoại đe dọa sa thải ông Feinberg. Thậm chí, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ truy lùng gắt gao những kẻ đã "tuồn" tin mật và đòi bỏ tù dài hạn.

Giữa lúc chiến tuyến bế tắc, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, còn các đồng vùng Vịnh vẫn đang phải gồng mình gánh chịu hệ lụy từ những cuộc tập kích tên lửa liên hoàn của Tehran.