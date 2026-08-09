Thủ tướng Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình của Mỹ

Thủ tướng Israel phản đối kế hoạch do Ủy ban Hòa bình đưa ra. Ảnh minh họa CNN/Getty Images.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 9/8, Thủ tướng Netanyahu khẳng định: "Israel bác bỏ tài liệu gồm 15 điểm này". Tuyên bố của ông nhằm ám chỉ đến một kế hoạch hòa bình đã được nhóm Hamas chấp thuận vào tháng trước.

Ông Netanyahu nhấn mạnh thêm về lập trường cứng rắn của chính phủ: "Quân đội Israel sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động rút quân nào cho đến khi Hamas thực sự bị tước vũ khí. Chúng tôi sẽ tiếp tục ngăn chặn mọi mối đe dọa nhắm vào các lực lượng cũng như công dân của mình".

Động thái này của phía Israel diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Kể từ khi đồng ý "ngừng bắn" với Hamas vào tháng 10 năm ngoái, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong gần như mỗi ngày trên khắp Dải Gaza.

Vào tuần trước, Ủy ban Hòa bình do Mỹ dẫn đầu cũng đã đưa ra thông cáo liên quan đến vấn đề này. Sau cuộc gặp giữa người đứng đầu ủy ban, ông Nickolay Mladenov và Thủ tướng Netanyahu, cơ quan này cho biết việc quân đội Israel rút khỏi Gaza sẽ chỉ được thực hiện sau khi quá trình tước vũ khí của Hamas hoàn tất.

Quyết định mới nhất của giới chức Israel cho thấy tiến trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài cho Dải Gaza sẽ còn phải đối mặt với nhiều bế tắc trong thời gian tới.