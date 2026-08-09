Nga giăng lưới 'bắt' UAV Ukraine trên căn cứ tàu ngầm hạt nhân

Hình ảnh vệ tinh mới do Vantor thu thập cho thấy Nga đã bắt đầu lắp đặt những hệ thống lưới chống máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn, phía trên các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân tại căn cứ này. Một số khu vực neo đậu của tàu ngầm đã được phủ bởi các tấm lưới có kích thước lớn, tạo thành lớp che chắn rộng phía trên các bến tàu.

Tàu ngầm lớp Borei của Hải quân Nga. (Ảnh: MW)

Đây là một bước mở rộng đáng chú ý trong hệ thống bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng của Nga trước sự phát triển nhanh chóng của xung đột không người lái. Đáng chú ý hơn, biện pháp này giờ đây được áp dụng ngay cả với những tài sản chiến lược có giá trị cao nhất của Hải quân Nga.

Rybachiy giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với Hạm đội Thái Bình Dương, vì đây là căn cứ chính của các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Borei. Những tàu ngầm này là một trong những thành phần quan trọng nhất trong lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga.

Từ ngoài khơi vào đến tận căn cứ

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo được thiết kế với mục tiêu quan trọng nhất là khả năng sống sót. Khi hoạt động dưới biển, chúng dựa vào khả năng ẩn mình và di chuyển bí mật để tránh bị phát hiện, thay vì phải trực tiếp chống chịu các cuộc tấn công.

Nhưng khi trở về căn cứ, tình thế hoàn toàn khác.

Một tàu ngầm có kích thước rất lớn, vị trí neo đậu cố định và thời gian hoạt động trong cảng tương đối dễ dự đoán có thể trở thành mục tiêu thuận lợi cho các phương tiện không người lái. Việc Nga dựng lưới bảo vệ phía trên các bến tàu ngầm cho thấy mối đe dọa từ UAV đang buộc Moscow phải điều chỉnh cách bảo vệ ngay cả những lực lượng vốn được xem là khó bị tấn công nhất.

Nguy cơ này càng trở nên rõ ràng sau khi Ukraine chứng minh khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ Nga.

Chiến dịch Mạng Nhện hồi tháng 6/2025 là một ví dụ nổi bật. Ukraine đã sử dụng UAV được triển khai từ sâu bên trong lãnh thổ Nga để tấn công các máy bay ném bom chiến lược của Moscow, cách xa chiến tuyến hàng nghìn km.

Cuộc tấn công cho thấy, khoảng cách địa lý không còn là lớp bảo vệ tuyệt đối đối với những tài sản quân sự có giá trị cao. Nếu các phương tiện không người lái có thể tiếp cận những mục tiêu nằm sâu trong nội địa, các căn cứ hải quân cũng không thể mặc nhiên được coi là an toàn chỉ vì chúng nằm cách xa chiến trường.

Nga đang che chắn ngày càng nhiều mục tiêu quan trọng

Rybachiy không phải trường hợp duy nhất cho thấy Nga đang thay đổi cách bảo vệ các tài sản quân sự trước UAV. Những hình ảnh và video xuất hiện từ nhiều khu vực ở Nga cho thấy Moscow đang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ bổ sung đối với những mục tiêu có giá trị cao.

Tại Moscow, trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 từng được sử dụng để đưa các hệ thống phòng không Pantsir-SMD-E lên nóc những tòa nhà cao tầng. Việc bố trí hệ thống phòng không ở vị trí cao giúp mở rộng khả năng quan sát và tạo thêm lớp bảo vệ trước các phương tiện bay không người lái.

Trong khi đó, phạm vi hoạt động ngày càng lớn của UAV Ukraine đang khiến những khu vực nằm sâu hơn trong lãnh thổ Nga phải đối mặt với nguy cơ tấn công. Các trung tâm công nghiệp quan trọng ở vùng Ural cũng đã trở thành những mục tiêu đáng chú ý.

Các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào những mục tiêu chiến lược của Nga cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các nước phương Tây, bao gồm tài chính, huấn luyện, vật tư và thông tin tình báo.

Một báo cáo của tờ Financial Times vào cuối tháng 7 cho biết, Mỹ và Pháp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV của Ukraine. Theo báo cáo này, thông tin tình báo được cung cấp có thể hỗ trợ Ukraine xác định mục tiêu và tìm cách tránh các hệ thống phòng không của Nga.

Vì sao Rybachiy đặc biệt quan trọng?

Giá trị của căn cứ Rybachiy nằm ở lực lượng được triển khai tại đây. Các tàu ngầm lớp Borei được trang bị những công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến nhằm nâng cao khả năng hoạt động bí mật dưới biển. Mỗi tàu mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm RSM-56 Bulava.

Các tên lửa Bulava có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, trong đó mỗi đầu đạn có thể tấn công một mục tiêu riêng. Thiết kế của loại tên lửa này cũng hướng tới khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhờ khả năng cơ động, mồi nhử và những phương tiện hỗ trợ xuyên phá.

Điều đó khiến các tàu ngầm Borei trở thành một thành phần quan trọng trong năng lực răn đe hạt nhân của Nga.

Khác với các căn cứ không quân hay kho vũ khí thông thường, việc bảo vệ những tàu ngầm này có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi tác chiến chiến thuật. Khả năng duy trì một lực lượng tàu ngầm hạt nhân sống sót và sẵn sàng hoạt động là một phần quan trọng trong việc bảo đảm năng lực đáp trả của Nga. Bất kỳ mối đe dọa nào đối với các tàu ngầm khi chúng đang neo đậu đều có thể buộc Nga phải đầu tư thêm nhiều lớp bảo vệ.